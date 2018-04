AURORA RAMAZZOTTI / Insieme a mamma Michelle Hunziker alla guida di 'Vuoi scommettere?' (The Wall)

Aurora Ramazzotti sarà ospite insieme a Michelle Hunzicher della puntata di questa sera di The Wall, dove cercherà di conquistare il montepremi da devolvere in beneficenza.

22 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti sarà una degli ospiti di Gerry Scotti nella puntata di questa sera di The Wall, dove cercherà di assicurarsi il montepremi più alto per devolverlo all'associazione "Doppia Difesa". Insieme a lei ci sarà anche mamma Michelle Hunziker, con la quale il prossimo 7 maggio (salvo variazioni dell'ultimo momento) comincerà una nuova avventura in televisione nel nuovo programma di Canale 5 intitolato 'Vuoi scommettere?' (una versione moderna di Scommettiamo che?). Madre e figlia dovranno presentare, infatti, alcune difficili prove alle quali si sottoporranno i concorrenti e che verranno giudicate dalle giuria e dal pubblico da casa. Se il ruolo di Michelle sembra essere chiaro, sarà lei infatti la padrona di casa, resta qualche dubbio sul compito della figlia Aurora alla quale dovrebbe invece essere assegnato il compito di inviata. Potrebbe essere lei a condurre le prove in esterna, spiegando le intenzioni dei concorrenti e le modalità del gioco. Un ruolo che non è una novità per la figlia di Eros Ramazzotti, che già abbiamo visto al timone del daily di X Factor.

AURORA RAMAZZOTTI E LA SCOMMESSA CON MAMMA MICHELLE HUNZIKER

Aurora Ramazzotti, che questa sera sarà ospite a The Wall, è assidua frequentatrice dei social network, dove spesso si è resa protagonista di divertenti botta e risposta con la madre Michelle Hunziker. L'ultimo di essi risale a qualche giorno fa e ha confermato la partecipazione della coppia alla guida di 'Vuoi scommettere'. In un video pubblicato su Instagram, Michelle si rivolge alla figlia e le dice: "Amore sai che mi hanno chiesto di fare un programma su Canale 5 che si chiama Vuoi scommettere?". Ma Aurora non è apparsa troppo convinta di questa dichiarazione e ha precisato: "Vuoi scommettere che perdi tutte le scommesse con me?". Parole, alle quali Michelle ha aggiunto un commento, lanciando una sfida alla figlia: "Sono troppo felice perché a maggio partirà il mio nuovo programma in prima serata su Canale 5: @vuoiscommettere? Auri mi ha lanciato una sfida... ovviamente non sa con chi ha a che fare... to be continued..."

AURORA E L'AMORE

Per apparire al meglio nella sua nuova avventura televisiva su Canale 5, Aurora Ramazzotti ha deciso di mettersi in forma, dedicandosi a qualche seduta di sano allenamento fisico. Le immagini del sua corsa per le vie di Milano insieme al suo allenatore sono state pubblicate dal settimanale Nuovo, che ha sorpreso la coppia mentre fa ginnastica in un parco del capoluogo lombardo. Per riposarsi dalle fatiche, la Ramazzotti si siede e abbraccia l'uomo che è al suo fianco, foto che certo non è passato inosservata al suo fidanzato. Non è certo il personal trainer l'uomo che ha conquistato il cuore della bella Auri, impegnata sentimentalmente con Goffredo Cerza. Negli ultimi tempi, però, la coppia appare più distante del solito e non solo in occasione delle feste comandate: a Pasqua lei aveva preferito il mare, mentre Goffredo aveva trascorso alcuni giorni al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise mentre l'ultima immagine insieme risale ad una decina di giorni fa.

