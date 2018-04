Alessandra Raya e Nino Formicola/ Presto il matrimonio: “Ci sposiamo davvero” (Domenica Live)

Alessandra Raya e Nino Formicola a Domenica Live. Presto il matrimonio, la conferma ai microfoni di Barbara d'Urso: “Ci sposiamo davvero”. Le ultime notizie

22 aprile 2018 Silvana Palazzo

Alessandra Raya e Nino Formicola a Domenica Live

Alessandra Raya a Domenica Live: la fidanzata di Nino Formicola ha fatto una breve apparizione nel programma di Barbara d'Urso. Seppur molto riservata, la donna ha fatto un'eccezione dopo la visita in Honduras durante l'Isola dei Famosi. Se per Nino è stato colpo di fulmine, lo stesso non è stato per Alessandra: «È simpatico. È vero che mi ha detto che ha pensato subito che fossi la donna della sua vita, io ci ho messo un po' di più», ha raccontato a Domenica Live. Inaspettatamente romantico il compagno: «È la cosa più importante che mi è successa. Passo per quello cinico e brontolone, ma lei mi ha cambiato». Presto però non si potrà parlare di loro come una coppia di fidanzata: «Nessuna strategia, mi sposo davvero. Io mi tengo sempre lontano dal gossip, siamo entrambi schivi, quindi ora torneremo alla nostra vita privata». Chissà però se Barbara d'Urso riuscirà a portare le sue telecamere alla cerimonia, ma è ancora presto per pensarci.

ALESSANDRA RAYA E NINO FORMICOLA A DOMENICA LIVE

Chi è la futura moglie di Nino Formicola, il vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi? Alessandra Raya ha lavorato in tv: ha condotto Popcorn, programma cult degli anni Ottanta. Poi si è ritirata dalle scene preferendo iscriversi all'università. Si è laureata in Farmacia e ora è una manager affermata in un'azienda che opera nel settore delle biotecnologie. Dopo aver costruito una solida carriera, Alessandra ha conquistato il cuore di Nino Formicola. In passato è stata sposata con Pasquale Canzi, detto Paki, cantante del gruppo I Nuovi Angeli, da cui ha avuto la figlia Valentina. Dopo la separazione si è innamorata di Nino Formicola, che ha dieci anni in più. Il primo incontro risale a trent'anni fa: «All'epoca ero sposata con Paki e frequentavo gli stessi ambienti di Nino, i locali di cabaret e musica. Nino era un gran donnaiolo, difatti una sera ci provò anche con me, pur sapendo che ero impegnata. “Benissimo”, mi disse quando gli feci presente che avevo un marito, “io non sono geloso”. Gli risposi che le battute comiche non mi avevano mai fatto ridere e lui si congedò con un sorrisetto sarcastico. Fu io a cercarlo nel 2009», ha raccontato a Grand Hotel.

