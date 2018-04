Amici 2018, Irama vincitore terza puntata/ Nessun eliminato, che cumbia tra Belen Rodriguez e Diego Maradona!

Nella terza puntata del serale di Amici 17, non ci sono stati eliminati. Quante polemiche durante la serata e che intesa di ballo tra Belen Rodriguez e Diego Armando Maradona.

Amici 17 Serale

Irama è il vincitore della terza puntata di Amici 2018. Questo è il verdetto al termine di una serata ricca come sempre di polemiche e sfide appassionanti. Cominciamo dalla fine, con la decisione della commissione di salvare tutti i concorrenti. Una scelta che non è apparsa affatto scontata, visto e considerato quanto accaduto ad inizio puntata. Zic, per esempio, ha avuto da ridire col maestro Carlo Di Francesco, che è stato tentato di fermarlo ed impedire l'esibizione. Ma tra i protagonisti della terza puntata non ci sono soltanti gli artisti di Amici, ma anche i suoi grandi ospiti. Nella prima parte della serata Diego Armando Maradona ha assistito come guest star al verdetto del medico su Valentina. La ballerina rischiava l'esclusione dal talent per un problema fisico, ma alla fine è riuscita a salvarsi. Maradona ha poi preso le parti dei ragazzi, quando i professori hanno cominciato ad esprimere i propri dubbi sulle performance degli allievi.

Che intesa tra Diego Armando Maradona e Belen Rodriguez

"Qui sembra di essere a Napoli" ha detto Maradona dopo l'accoglienza da stadio riservatagli dal pubblico di Amici. L'atmosfera si è surriscaldata quando l'ex calciatore argentino ha incontrato Belen Rodriguez per un ballo latino. "Devo dire che Belen rappresenta la bellezza argentina nel mondo". Lei, seriamente emozionata, fatica a trovare le parole giuste per spiegare la stima e l'affetto che prova per El Pibe De Oro. Maria De Filippi la aiuta, evidenziando a Diego le emozioni della showgirl sudamericana: "Diego, Belen è qui per te". Belen lo bacia sulla fronte dopo il ballo e ringrazia Maria De Filippi per l'ospitata perchè incontrare Maradona "è un sogno che si realizza". Diego ha poi impreziosito la sua presenza ad Amici con un aneddoto, commentando il reintegro di Valentina: "Anche noi facevamo dei sacrifici per andare in campo e per poter giocare. Tutti i giornali all'epoca dicevano dopo un mio infortunio che non avrei potuto giocare e invece...." .

Una serata di polemiche

Durante la terza puntata di Amici non sono mai mancate le polemiche, malgrado alla fine non ci siano state eliminazioni. Durante la sfida tra Irama e Bryan, il colombiano si è chiarito con Heater Parisi dopo lo scontro della settimana precedente. Il ballerino si è esibito sulle note delle Cicale, proprio per omaggiare la Parisi. Lei non l'ha presa benissimo, anzi ha subito pensato ad una provocazione. Bryan, nel tentativo di spiegarsi, ha peggiorato le cose: "Ho voluto fare questo per far sì che l'Italia si ricordasse di Heater". Maria De Filippi è intervenuta saggiamente per correggere il tiro, ma la frittata ormai era fatta. Secondo la Parisi, Bryan sarebbe stato consigliato male nei giorni scorsi. L'allusione è rivolta ad Alessandra Celentano, che senza troppi giri di parole respinge le accuse al mittente. Soltanto il messaggio commovente di nonno Eddy a Einar ha fatto sì che il dibattito non proseguisse oltre. Ma altri polveroni sono stati sollevati da Ermal Meta nei confronti di Biondo...

Per Ermal Meta l'autotune è come il doping

Tra le tante polemiche della terza puntata spicca lo scontro tra Ermal Meta e Biondo per l'utilizzo dell'autotune da parte del cantante di Amici. "Serve a correggermi" ha precisato il concorrente, mentre per l'opinionista sarebbe stato soltanto un metodo scorretto di gareggiare: "Per quanto mi riguarda, l'uso dell'autotune dal vivo è un doping, non dovrebbe essere lecito. La musica va ascoltata ad occhi chiusi". Dopo aver ascoltato in silenzio il parere di Meta, anche Biondo sbotta e chiede spiegazioni: "A Ghali non è stato detto nulla l'altra settimana non capisco perchè". Persino Maradona ad un certo punto ha preso le parti di Biondo, sempre più idolo delle ragazzine: "Non capisco perchè si dice a uno si e all'altro no". Ermal Meta senza guardare in faccia nessuno ha motivato le sue parole con decisione: "Per me è doping, nel contesto di una gara non è giusto usare l'autotune". Le incomprensioni per Biondo proseguono. Nel finale nuovo malinteso con Heater Parisi, che si arrabbia con lui per la presunta aggressività dei suoi fan: "Sono stata minacciata dai tuoi follower solo perchè mia figlia ha espresso un parere negatvo nei tuoi confronti. E' giusto questo?".

