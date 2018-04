BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Pagelle: dall'exploit di Ciacci al caso Rocca (settima puntata)

A Ballando con le stelle, le polemiche si sprecano. E se il diverbio Ciacci-Zazzaroni pare essersi risolto, è già scoppiato un nuovo caso.

22 aprile 2018 Rossella Pastore

Ballando con le stelle, il cast della tredicesima edizione

"Comincia lo spareggio", annuncia la voce narrante di Ballando con le stelle. Sono Akash e Veera Kinnunen ad aprire le danze. La loro samba è poco convincente, ma la giuria non ha voce in capitolo. Per ora, almeno: Selvaggia Lucarelli ha in canna più di un colpo. Il primo è all'indirizzo di Akash; il secondo, di Stefania Rocca. E che colpo: scoppia il cuoricini-gate. "Ah concorrenti, non barate coi like che ve lo buco Instagram". Questo il tweet della Lucarelli. "Secondo Instagram Stefania Rocca ha un sacco di fan in Turchia. Le conviene fare un musical a Istanbul!". L'attrice avrebbe truccato l'esito del voto al ripescaggio. Certo è che il metodo dei cuoricini non è tra i più ortodossi: su Instagram, la compravendita è pratica diffusa. Stupisce solo che la Rocca ne abbia fatto ricorso. Quanto ad Akash, non c'è niente da fare: "Non sei un vero uomo". "Ti manca quella tempra: sei poco sensuale". Dillo alla Guetta: doppio 0 per lei, da Lucarelli e Mariotto.

Sara Di Vaira detta legge: "Vai là", intima a Massimiliano Morra. È lei che guida il gioco, e la coppia funziona. Anche per la giuria: tre consensi, contro i due a Bocci e Tripoli. Le prove speciali proseguono con Ciacci e Todaro. I due si incontrano senza più pretesti, per la gioia di Canino. Che è una gioia condivisa: quattro 10 su cinque. Zazzaroni lo rivaluta: "È l'unico che va a tempo". Per la Carlucci, "ha un nuovo fan". "Sei peggio di quelli del Gruppo Misto", commenta a ragione Lucarelli. Concorde Mariotto: "Ti daranno l'incarico". Un 8 va alla scenografia e ai costumi, stile bowler man londinese. Domandona a Cesare Bocci: "Ma come fai a tenerla a bada? La Tripoli è un vulcano". Lui: "Lascio che esploda". Ed è esattamente quello che fa, nel freestyle che segue: Alessandra è protagonista assoluta. "Lui è un cavallo vincente, che però va frustato". Lei una brava amazzone, "ma lo offusca". Voto: 7.

Tra Giaro Giarratana e Lucrezia Lando c'è feeling. E si vede: sono loro i primi ad ammetterlo. "Tra noi è successo qualcosa prima, che poi abbiamo portato nel ballo". La loro rumba "sembrava la scena di un film". O "Adamo ed Eva nell'Eden". Senza girarci troppo intorno, "sembravano due che si piacciono". Lui non ne parla: "È il mio privé". "Privato", semmai. Mayer: "Fai finta di non capire o non hai capito?". Lui: "Non ho capito: il mio italiano non è perfetto". Giaro è bravissimo a fare lo gnorri. In ogni caso, la loro performance è meritevole. Voto: 8. Per Mariotto, "San Gennaro ha fatto il miracolo!". È la Pasqua di Massimiliano Morra: "Sei resuscitato". Anche Mayer parla di rinascita, ma l'epilogo è sempre uno. Solo ritardato: Morra e Di Vaira escono di scena. Gessica Notaro prova disagio. "Questa canzone [Non mi avete fatto niente, N.d.R.] mi fa innervosire. Perché non è vero, che non mi ha fatto niente. E mi danno fastidio i commenti di certe persone". Poi ammette: "Ricevo ancora minacce, da quando faccio la testimonial anti-violenza". Fatto sta che Ballando è perfetto per riscattarsi.

