Belen Rodriguez balla con Maradona/ Video, Serale di Amici come Ballando? L’argentina pazza del pibe de oro

Belen Rodriguez balla con Diego Armando Maradona: Video, il serale di Amici 2018 come Ballando con le stelle? L’argentina pazza del pibe de oro.

22 aprile 2018 Valentina Gambino

Belen ad Amici, il ballo scatenato con Maradona

Ieri il serale di Amici 2018 si è trasformato un po’ in Ballando con le stelle. Il merito di tutto questo è stato di Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti si è palesata a sorpresa sul palcoscenico dello spettacolo di Maria De Filippi per ballare in diretta TV con Diego Armando Maradona. L’ex moglie di Stefano De Martino si è esibita con l’ex calciatore un po’ appesantito dai chili di troppo, ballando sulle note di una cumbia che ha fatto impazzire il pubblico. Dopo la fine dell’esibizione improvvisata, Belen si è lasciata andare esprimendo tutta la sua ammirazione per Maradona: “Io sono argentina. Lui è il campione del mondo, per noi ancora di più. Sei tu, sei il re, noi ti ringraziamo a vita”, ha affermato.

Belen ad Amici, il ballo scatenato con Maradona

Il super ospite di Amici quindi, ha ricambiato i complimenti: “Rappresenti la bellezza argentina in tutto il mondo”. Durante il terzo serale quindi, Belen Rodriguez ha fatto il suo ingresso a grande sorpresa, allietando il pubblico da casa ed anche quello presente in diretta. Qualcuno sul web quindi, ha ironizzato affermando che il programma di Queen Mary potesse essersi trasformato in Ballando con le stelle per via delle esibizioni di danza. La conduttrice nel frattempo, ha spiegato l’incursione inaspettata della showgirl: “Ieri sera – ha detto la conduttrice – stavamo facendo la scaletta della puntata. Solitamente se Belen la chiami alle undici di sera non viene. Lei mi ha risposto: “Maradona per me è come il papa”. Di seguito la showgirl si è seduta rimanendo in onda per assistere alle esibizioni finali dei concorrenti ancora in gioco. Durante la gara poi, Biondo ha avuto modo di salutarla calorosamente suscitando l’ironia del pubblico e della stessa argentina. Cliccate qui per vedere la loro esibizione.

© Riproduzione Riservata.