Bianca Atzei al Pronto Soccorso, cosa ha avuto?/ Barbara d'Urso “ieri notte è stata male, ho i referti medici”

Bianca Atzei al Pronto Soccorso: cosa ha avuto? Oggi assente tra i finalisti dell'Isola a Domenica Live: l'annuncio in diretta tv di Barbara d'Urso e i certificati medici al programma.

22 aprile 2018 Emanuela Longo

Bianca Atzei

Oggi è stata una puntata di Domenica Live niente affatto semplice da gestire per la conduttrice Barbara d'Urso, che ha dovuto fare i conti con tutta una serie di fuori programma inattesi. Tra questi anche l'assenza di Bianca Atzei, una delle finaliste dell'Isola dei Famosi e che avrebbe dovuto prender parte ai confronti che si sono susseguiti in studio e che hanno visto ospiti numerosi ex naufraghi per alcuni accesissimi faccia a faccia. Come annunciato da Barbara d'Urso, però, la Atzei ieri sera ha comunicato di non poter partecipare a malincuore per via di un malore che l'avrebbe colta al punto da aver presentato alla redazione della trasmissione domenicale di Canale 5 i certificati del Pronto Soccorso. Ma cosa ha avuto? Barbara d'Urso non ha aggiunto altro a parte il motivo della sua assenza giustificata e dal volto della conduttrice è trapelata una certa preoccupazione. Cosa è accaduto all'ex naufraga, seconda classificata nella finale di due settimane fa? Silenzio sui social della cantante ed ex compagna di Max Biaggi, sui quali l'ultimo scatto risale ad un giorno fa, in occasione dell'annuncio della sua presenza nel rotocalco del sabato pomeriggio, Verissimo, con Silvia Toffanin.

LE DICHIARAZIONI A VERISSIMO DOPO L’OPERAZIONE AL CUORE

Sarà stato un calo energetico a portare Bianca Atzei al pronto soccorso? Purtroppo al momento non ci sarebbero informazioni certe sullo stato di salute della cantante ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi, oggi assente giustificata a Domenica Live. Proprio ieri, ospite di Silvia Toffanin, aveva parlato di un periodo buio della sua vita in seguito ad un'operazione chirurgica a cuore aperto subita nel 2015: "Ad un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale. Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata", aveva raccontato ieri a Verissimo. La notizia del malore della Atzei arriva proprio dopo le sue dichiarazioni ed ovviamente non ha fatto che preoccupare prontamente i suoi numerosi fan. "Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera. Non ho raccontato niente durante l’Isola per non fare la vittima", aveva aggiunto nel programma di Canale 5. Da vera guerriera, siamo certi che anche questa volta si rimetterà presto per poi raccontare al cospetto di Barbara d'Urso cosa le è capitato.

© Riproduzione Riservata.