CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti: Giorgio Napolitano, Claudio Bisio, Toto Cutugno e Luca Argentero

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti 22 aprile: ospiti di Fazio Fazio sono Giorgio Napolitano, Claudio Bisio, Luca Argentero, Toto Cutugno, i Rudimental e Marco Travaglio.

22 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Che tempo che fa - Fabio Fazio

Oggi, domenica 22 aprile, alle 20.35 su Raiuno, Fabio Fazio conduce un nuovo appuntamento con Che tempo che fa. Nel corso della serata, personaggi del mondo politico, dello spettacolo, del cinema e della musica si raccontano ai microfoni del padrone di casa che, come ogni settimana, è affiancato dalla bellissima Filippa Lagerback e dalla simpaticissima Luciana Littizzetto. La puntata odierna di Che tempo che fa si apre con un rappresentate del mondo della politica ovvero il Presidente Emerito Giorgio Napolitano che, in collegamento con Fabio Fazio, commenta l’attuale situazione politica dell’Italia che, dopo un mese e mezzo dalle elezioni del 4 aprile, non ha ancora un Governo. In studio, poi, arriva l’attore Claudio Bisio, protagonista al cinema, dal 1° maggio con “Arrivano i prof”, film diretto da Ivan Silvestrini. E ancora la leggenda dell’alpinismo mondiale Reinhold Messner, uno degli sportivi italiani più famosi al mondo, capace di scalare migliaia di vette senza l’ausilio di mezzi artificiali.

CHE TEMPO CHE FA: GLI ALTRI OSPITI MUSICALI DEL 22 APRILE

Sono due gli ospiti musicali della puntata odierna di Che tempo che fa. Si parte da uno degli artisti italiani più conosciuti all’estero ovvero Toto Cutugno che ha venduto milioni di dischi nel mondo. Spazio, poi, alla musica internazionale con i Rudimental, band inglese di fama mondiale che ha, prima, ottenuto uno straordinario successo con il singolo 'Lay It All On Me' con Ed Sheeran ed ora con “These Days”, brano che prevede la partecipazione star amatissime come Jess Glynne, Macklemore e Dan Caplen, sta scalando le classifiche di tutto il mondo. In Italia ha già conquistato il disco d’oro ed è trai brani più trasmessi dalle radio. Su You Tube, inoltre, ha raggiunto gli oltre 100 milioni visualizzazioni su YouTube. E, a pochi giorni dal suo quarantesimo compleanno, arriva anche Luca Argentero che, a maggio, tornerà al cinema con “Hotel Gagarin” di Simone Spada in cui recita accanto a Claudio Amendola e Giuseppe Battiston. E tornando alla politica e all’attualità, c'è poi il direttore de Il Fatto quotidiano, Marco Travaglio, per un commento sulla situazione politica ed economica dell’Italia.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Grandi ospiti anche per il Tavolo di Che tempo che fa. Oltre a Fabio Volo, Nino Frassica, Orietta Berti e Gigi Marzullo, ospiti fissi di Fabio Fazio, siedono al tavolo Pif e l’attrice Anna Foglietta per presentare “La mafia uccide solo d’estate – capitolo 2”, serie diretta da Luca Ribuoli e nata da un’idea di Pif che ha anche il ruolo di narratore, in onda su Raiuno da giovedì 26 aprile. Con loro anche Adriano Pappalardo, indimenticabile interprete del brano “Ricominciamo”, colonna sonora del primo episodio della seconda serie della fiction. E ancora Mara Maionchi che, nel corso della sua carriera discografica, ha scoperto artisti del calibro di Gianna Nannini e Tiziano Ferro. Torna a sedere al tavolo di Che tempo che fa anche Enzo Iacchetti, protagonista dello spettacolo teatrale “Libera nos domine”. E, infine, l’attore teatrale e cinematografico Vittorio Marsiglia e l’atleta Sara Simeoni.

© Riproduzione Riservata.