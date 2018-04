Domenica In/ Anticipazioni: dalla nascita del Royal Baby al Processo a Ballando con le Stelle (22 aprile)

Domenica In, anticipazioni di oggi 22 aprile 2018: Cristina Parodi parla dell'imminente nascita del Royal Baby e farà il Processo a Ballando con le Stelle.

22 aprile 2018 Valentina Gambino

Domenica In, ospiti e anticipazioni

Torna puntuale anche oggi il nuovo appuntamento con la Domenica In di Cristina Parodi, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Il programma ancora una volta dovrà scontrarsi con Barbara d’Urso e la sua Domenica Live ricca di ospiti. Con il debutto del Grande Fratello poi, per la ruspante conduttrice napoletana è arrivato il tempo di fare una scorpacciata non indifferente di ascolti TV, verso il nuovo successo di ascolti che verranno rivelati solo lunedì mattina. Nel frattempo, scopriamo quali saranno gli ospiti ed i temi trattati dall’ex conduttrice del TG5. A partire dalle 14, si riapriranno i battenti della trasmissione di Rai1 con una ricchissima parentesi dedicata all’imminente nascita del “Royal Baby”, il terzogenito di casa Windsor. La Parodi si dedicherà all’argomento con collegamenti da Londra e interviste esclusive, come quella a Katie Nicholl, principale esperta della Royal Family inglese. In studio con la presentatrice TV anche Tata Lucia, Marisela Federici e Alda D’Eusanio, per trattare l’aspetto della tradizione e quello economico, esaminando in dettaglio, il business che nascite e matrimoni reali portano in termini monetari nelle tasche del Regno Unito.

Dopo aver parlato della famiglia reale, si cambierà totalmente argomento ospitando nello studio di Domenica In, una donna che vuole raccontarsi a 360°. Lei è Dori Ghezzi. La donna infatti, avrà il piacere di confrontarsi con Cristina Parodi e raccontarle oltre che la straordinaria carriera anche l’amore con Fabrizio De André. Spazio ancora per la musica con le esibizioni di Sal Da Vinci, Karima e Silvia Salemi, che si esibiranno dal vivo assieme alla band di Domenica In. Proseguirà di seguito, l’amatissimo “Processo a Ballando con le Stelle”. Durante questa parentesi, si avrà modo di commentare le esibizioni di ieri sera e analizzare le reazioni del cast. Nello studio presenti i giurati Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. La rubrica “Ballerina della domenica” vedrà protagonista una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione di Ballando: Nathalie Guetta, che si presenterà al fianco del suo partner artistico Simone Di Pasquale. Per lo spazio dedicato al cinema ci sarà anche Lino Guanciale, a breve nelle sale con il suo ultimo film, e Claudio Gioè e Francesco Scianna, protagonisti della fiction di Rai1 dal titolo “La mafia uccide solo d’estate”. Benedetta Parodi questa settimana andrà “A casa di…” Barbara Bouchet. A commentare la puntata ci saranno ancora una volta: Maria Teresa Ruta, Catena Fiorello, Angela Rafanelli e Claudio Lippi.

