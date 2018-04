Fausto Brizzi, intervista a Le Iene/ Regista accusato di violenza sessuale: caso verso l'archiviazione?

Fausto Brizzi, intervista a Le Iene: l'inviata Roberta Rei ha cercato di confrontarsi con il regista romano dopo le denunce di violenza sessuale, ora verso l'archiviazione.

22 aprile 2018

A distanza di alcuni mesi dall'inizio dello scandalo che ha travolto Fausto Brizzi, accusato da alcune attrici o aspiranti tali di aver subito molestie ed abusi, il regista romano ha deciso finalmente di rompere il silenzio parlando alla trasmissione Le Iene, nella nuova puntata in onda questa sera. Sarà l'inviata Roberta Rei ad essersi confrontata con Brizzi dopo il caso esploso proprio in seguito alla messa in onda di alcune testimonianze raccolte dalla trasmissione di Italia 1. In tante ragazze si erano rivolte denunciando fatti di presunte violenze subite da parte del celebre regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, noto soprattutto per pellicole del calibro di "Notte prima degli esami", "Ex" e "Femmine contro maschi". "C'abbiamo Brizzi che parla con noi", ha anticipato Giulio Golia nella tradizionale diretta Facebook trasmessa a poche ore dalla messa in onda della puntata. "Era un po' che volevamo confrontarci con lui dopo tutto quello che era successo", gli ha fatto eco Nadia Toffa. Cosa racconterà il regista, finora intervenuto solo per mezzo del suo legale?

CASO MEDIATICO VERSO ARCHIVIAZIONE?

Il caso mediatico che è stato montato attorno alla figura di Fausto Brizzi, nato proprio dalla trasmissione Le Iene, potrebbe chiudersi definitivamente questa sera nello stesso programma, con la sua intervista. Il regista romano, infatti, ha deciso di dire la sua a distanza di qualche giorno dalla notizia con gli ultimi retroscena sulla vicenda. Inizialmente indagato per violenza sessuale, l'indagine rischia però di finire in archivio, come rivelato qualche giorno fa dal Corriere della Sera. A quanto pare, infatti, su tre denunce arrivate, in due casi l'esposto è stato presentato dopo la scadenza dei sei mesi previsti dalla legge, mentre nel terzo caso non ci sarebbero elementi sufficienti in grado di dimostrare le presunte violenze. Delle denunce "tardive" e del problema che rappresentano nel nostro Paese se ne era a lungo parlato anche nel corso del programma Le Iene. Tutte le ragazze intervistate, avevano raccontato con precisione quello che, a loro detta, accadeva nel loft romano del regista. Racconti che contenevano molti elementi in comune l'uno con l'altro. Le stesse si erano poi dichiarate spaventate all'idea di non essere credute ed in poche ci avevano messo la faccia. Semmai la fase penale, come anticipato, dovesse chiudersi, non è comunque escluso che le denuncianti possano chiedere l'apertura di un contenzioso in sede civile. In merito alle accuse, Fausto Brizzi si era sempre difeso sostenendo di "non aver mai avuto nella mia vita un rapporto che non fosse consenziente". Oggi, cosa dirà alla iena Roberta Rei?

