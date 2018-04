GALLO CEDRONE/ Su Iris il film con Carlo Verdone (oggi, 22 aprile 2018)

Gallo Cedrone, il film in onda su Iris oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che diretto la regia, Regina Orioli, Paolo Triestino, Ines Nobili. Il dettaglio della trama.

22 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE PAOLO TRIESTINO

Il film Gallo Cedrone va in onda su Iris oggi, domenica 22 aprile 2018, alle ore 2.00. Una commedia italiana che è stata prodotta nel 1998 dalla casa cinematografica Cecchi Gori Group per la regia di Carlo Verdone che si è anche occupato della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Piero De Bernardi, Pasquale Plastino e Leonardo Benvenuti. Il montaggio è stato eseguito da Antonio Siciliano, le musiche sono state composte da Fabio Liberatori mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato curato da Danilo Desideri. Nel cast, oltre allo stesso Carlo Verdone troviamo Regina Orioli, Paolo Triestino, Ines Nobili, Enrica Rosso e Giorgia Brugnoli. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

GALLO CEDRONE, LA TRAMA DEL FILM

Il romano Armando è un volontario della Croce Rossa Italiana che per sua grande sfortuna viene rapito in una zona particolarmente calda per via della guerra civile. In segno di protesta contro il regime e per porre fine agli aiuti umanitari, i suoi sequestratori decidono di condannarlo a morte il che fa nascere un grandissimo interesse da parte dell’opinione pubblica attorno alla sua vicenda. Eminenti politici italiani pur di sfruttare la vicenda a fini elettorali si fanno portavoce di un tentativo di riuscire a salvarlo da morte certa. La grande attenzione che si fa attorno alla figura di Armando porterà tantissimi conoscenti a parlare della sua vita che a quanto pare è stata tutto fuor che straordinaria. Infatti, viene dipinto come una sorta di sbruffone che è riuscito a fare molto poco. In particolare gli amici raccontano dei curiosi aneddoti, come quando pur di strafare per dimostrare di essere straordinariamente bravo ha ecceduto nel rispondere ad un quiz televisivo perdendo un montepremi decisamente consistente. Inoltre, le donne che lo hanno conosciuto ricordano i suoi strampalati tentativi di conquistarle e soprattutto la moglie riporta come il loro matrimonio sia naufragato, Armando le ha fatto uno scherzo del tutto stupido ed inutile che ha comportato per lei l’aborto di quello che sarebbe dovuto essere il loro primo bambino. Inoltre, essendo un grandissimo fan del celebre cantante americano Elvis Presley si è auto convinto di esserne il figlio illegittimo nato da una relazione estemporanea avuta dalla mamma che all’epoca era una cameriera in un albergo dove avrebbe alloggiato il celebre cantante. Una storia che lui cerca di far passar per vera ad un fan club dello stesso Elvis ma poi si scopre che la realtà è di tutt’altro genere.

