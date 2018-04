Grande Fratello 2018/ Baye Dame e Danilo primi nominati? La "strategia" di Luigi Favoloso

Grande Fratello 2018, nella Casa si inizia a parlare di nomination e si fanno le prime strategie. Baye Dame e Danilo sono convinti di essere nominati ma Luigi Favoloso...

22 aprile 2018 Anna Montesano

Mai edizione del Grande Fratello è partita più velocemente di questa. Quasi quattro giorni di permanenza nella Casa più spiata d'Italia e già liti, un bacio, tre possibili flirt e rivelazioni hot quelle fatte dai suoi inquilini. Ma la mente dei concorrenti inizia a volare alla diretta di lunedì, alla quale manca un solo giorno. Ecco perché si inizia a parlare di nomination, dando il via alle prime strategie. Baye Dame, uno dei concorrenti che in questa settimana si è più esposto, è convinto di finire in nomination. Chiacchierando con Danilo, il ragazzo infatti ammette: "È sicuro che ci nominano, perché per loro adesso siamo gli appestati". Danilo è però pronto a seguire il consiglio di Luigi Favoloso - "Dobbiamo stare uniti" - ed è proprio il fidanzato di Nina Moric a chiarire "Uniti non contro gli altri ma per noi stessi, non significa fare strategia".

NOMINATI, BACI E LITI: LUNEDI' COLPI DI SCENA

Baye Dame e Danilo sono convinti di essere i primi nominati di questa edizione del Grande Fratello, soprattutto visto quanto accaduto nelle ultime ore. Entrambi sono stati protagonisti di una dura lite (Baye non solo una) e per questo, a loro dire, sarebbero visti sotto una cattiva luce da alcuni compagni. La lite tra Danilo e Lucia Bramieri potrebbe infatti aver portato alla nascita di due schieramenti: chi è dalla parte del romano e chi dalla parte della nuova di Gino Bramieri. Anche per Lucia Orlando le cose nella Casa si fanno già difficili: dopo il bacio con Filippo e il successivo pentimento, la cassiera romana ha avuto un piccolo crollo, durante il quale ha pianto, sfogandosi con l'amico Baye Dama che è riuscito, dopo un po', a ridarle il sorriso.

