I DUE CARABINIERI/ Su Iris il film con Carlo Verdone ed Enrico Montesano (oggi, 22 aprile 2018)

I due carabinieri, il film in onda su Iris oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Enrico Montesano e Massimo Boldi. Il dettaglio.

22 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST ANCHE ENRICO MONTESANO E MASSIMO BOLDI

I film I due carabinieri va in onda su Iris oggi, domenica 22 aprile 2018, alle ore 22.50. Una commedia che è stata prodotta in Italia nel 1984 da Mario e Vittorio Cecchi Gori per la regia di Carlo Verdone con il soggetto scritto dallo stesso regista in collaborazione con Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi. Le musiche sono di Fabio Di Liberatore, la scenografia è stata ideata da Franco Velchi ed il montaggio è stato eseguito da Antonio Sicliano. Nel cast oltre allo stesso Carlo Verdone sono presenti anche Enrico Montesano, Massimo Boldi, Paola Onofri, John Steiner e Guido Celano. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I DUE CARABINIERI, LA TRAMA DEL FILM

A metà degli anni Ottanta durante un super concorso per entrare a far parte dell’arma dei carabinieri si conoscono tre giovani uomini, Marino, Glauco e Adalberto. Tre ragazzi spinti da differenti motivazioni che li hanno portati a prendere in considerazione un possibile arruolamento tra le forze armate e che per un strano scherzo del destino si troveranno a condividere non solo il corso formativo ma anche il lavoro presso una stazione romana. In particolare Marino e Glauco diventano una sorta di coppia fissa non solo nel lavoro ma anche nel tempo libero. I due vengono assegnati a diversi compiti durante i quali ne combineranno di tutti i colori come nel caso in cui per poco non si fanno scappare sotto il naso un pericoloso boss ricoverato presso un ospedale. Con un pizzico di fortunata e tanta caparbietà riusciranno a ritrovare il boss riconducendolo nel suo posto di ospedale. Tuttavia la grande amicizia tra Marino e Glauco sta per essere incrinata da una donna. Si tratta di Rita, la cugina di Marino. Una donna bellissima di cui lo stesso Marino è da sempre innamorato e della quale spera possa non fidanzarsi con nessuno. In realtà il carabiniere non immagina che in realtà durante la festa per il giuramento Glauco abbia conosciuto Rita e che tra di loro sia nata una relazione. Non riuscendo a sopportare questa situazione Marino ottiene di essere trasferito in provincia di Torino. Tuttavia nella piccola stazione dove è destinato ritrovato lo stesso Glauco che ha voluto seguirlo essendo legato da un profondo sentimento di amicizia. Qui ci sarà anche Adalberto che nel frattempo è stato trasferito per espresso desiderio del padre che lo voleva più vicino a casa. L’amicizia sembrerà ricomporsi ma l’amore tra Glauco e Rita è più forte di ogni altra cosa mettendo nuovi litigi tra i due carabinieri che finiscono per prendersi a pugni nel pieno centro di Torino. La morte di Adalberto e questo, faranno in modo che partano per un periodo di vacanza durante il quale accadrà qualcosa di molto significativo.

© Riproduzione Riservata.