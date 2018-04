IL DEBITO/ Su Rete 4 il film con Helen Mirren e Tom Wilkinson (oggi, 22 aprile 2018)

Il debito, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciaran Hinds, alla regia John Madden. La trama del film nel dettaglio.

22 aprile 2018

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST HELEN MIRREN

Il film Il debito va in onda su Rete 4 oggi, domenica 22 aprile 2018 alle ore 23.30. Si tratta di un film (titolo originale: The Debt) che è stato girato nel 2010 remake di una pellicola israeliana intitolata Ha-Hov ed uscita nelle sale cinematografiche nel 2007. La regia è stata curata da John Madden, il soggetto è naturalmente stato scritto dagli autori del film israeliano e ossia Assaf Bernstein e Ido Rosenblum mentre la sceneggiatura è stata adattata a questa nuova versione da Jane Goldman, Matthew Vaughn e Peter Straughn. I costumi indossati dagli attori sul set sono stati disegnati da Natalie Ward, le musiche sono del celebre compositore Thomas Newman ed il montaggio è stato realizzato da Alexander Berner. Nel cast sono presenti Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciaran Hinds, Jessica Chastain e Marton Csokas. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL DEBITO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Nell’anno 1965 tre agenti segreti israeliani di nome Rachel, Stefan e David vengono inviati a Berlino Est per rintracciare un criminale di guerra, il dottor Vogel per portarlo nel loro Paese dove potesse essere giudicato per tutti i crimini che ha commesso nei confronti del popolo ebraico. La missione non è delle più semplici viste le enormi difficoltà nel passare da una parte all’altra del muro che divide la capitale tedesca. I tre quanto meno riescono nella prima parte della loro missione ed ossia nel catturare Vogel anche se poi devono fare i conti con una impossibilità nel portarlo in Occidente. Non sapendo come fare, i tre agenti decidono di tenerlo segregato nel loro appartamento berlinese in attesa di riuscire a trovare un modo. Tuttavia durante la notte di Capodanno, Vogel sfruttando un momento di distrazione da parte di Rachel che aveva da poco montato di guardia, riesce a scappare. Per i tre la fuga del criminale è un vero colpo al cuore e ben sanno di non poter tornare in Patria visto quanto accaduto. A questo punto Stefan che di Rachel è anche follemente innamorato, decide di proporre una versione differente ed ossia che la donna si è vista costretta ad uccidere il criminale di guerra il cui corpo è stato sepolto in una zona off limits. I tre decidono di convergere su questa versione venendo così accolti in Patria come dei veri e propri eroi. Trent’anni più tardi, ritroviamo Rachel e Stefan marito e moglie con la loro figlia particolarmente orgogliosa della madre che decide di scrivere un libro a lei dedicato. Il libro avrà delle conseguenze devastanti con David che per i sensi di colpa decide di togliersi la vita mentre dall’Ucraina arrivano notizie di un Vogel ancora in vita.

