Isola dei Famosi 2018/ Filippo Nardi vs Bianca Atzei "Manipolatrice e falsa": la cantante replica a Verissimo

Isola dei Famosi 2018, Filippo Nardi attacca duramente Bianca Atzei e Amaurys Perez: "Lei manipolatrice, lui troppo aggressivo". La risposta arriva a Verissimo

22 aprile 2018 Anna Montesano

Bianca Atzei, Isola dei Famosi 2018

L'intervista di tutti i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 nello studio di Verissimo con Silvia Toffanin, mette ufficialmente fine a questa edizione. Eppure le polemiche e gli scontri non sembrano affatto essere storia chiusa. Continuano invece ad uscire retroscena e accuse reciproche tra i naufraghi. Come quelle di Filippo Nardi, che ha confermato una netta chiusura con due naufraghi in particolare: Amaurys Perez e Bianca Atzei. "Non voglio più avere a che fare con Amaurys Perez: è molto aggressivo! Io mi arrabbio, sbatto i piedi, ma non mi rivolgo mai con questa aggressività" ha dichiarato Nardi al settimanale Mio. Aggressività della quale Perez è però ben consapevole "Sono quei 30 secondi sul quale devo lavorare" ha ammesso nello studio di Verissimo, dichiarando che è effettivamente questo un punto sul quale deve migliorare.

Bianca Atzei: "Io falsa? La verità è un'altra"

Le accuse più dure di Filippo Nardi sono però per Bianca Atzei. "Confermo: dietro quell'aria vulnerabile, nasconde un'anima calcolatrice, in grado di manipolare tante persone. - dichiara ancora Filippo al settimanale Mio, dove poi motiva - Lei nega, dicendo che non ci sono le prove, ma questo dimostra che è realtà. Al GF Vip sarebbe stata eliminata dopo una settimana perchè lì non hai scampo: ci sono telecamere e microfoni ovunque". Ma è proprio nello studio di Verissimo che Bianca decide di rispondere una volta per tutte a lui e tutti quelli che la additano come 'falsa'."È un gioco ma personalmente per me si è trasformato in rapporti umani. Io ero me stessa, come sono nella vita di tutti i giorni. - ha dichiarato la cantante, facendo poi un esempio - Io ero tra due fuochi, tra due personalità molto forti come quelle di Alessia Mancini e Jonathan Kashanian, quindi non amavo le discussioni, i litigi in generale; quindi mi svegliavo la mattina senza voglia di litigare per una ciotola di riso".

