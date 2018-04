ISOLA DEI FAMOSI, FINALISTI A DOMENICA LIVE/ Francesca Cipriani: ritardo e imprevisto in diretta, la d'Urso…

Isola dei Famosi, finalisti: la resa dei conti a Domenica Live. Tutti i protagonisti del reality oggi coinvolti in accesissimi faccia a faccia, da Jonathan a Perez, Cipriani, Bianca e Nino.

22 aprile 2018 - agg. 22 aprile 2018, 15.06 Emanuela Longo

Isola dei Famosi, finalisti: a Domenica Live

Francesca Cipriani show, oggi, a Domenica Live: è stata lei la prima finalista dell'Isola dei Famosi ad accedere nel grande spazio dedicato subito in apertura di nuova puntata. L'ex gieffina ed ex Pupa, in realtà, dopo essere stata annunciata ha titubato, facendo attendere tutti, Barbara d'Urso compresa, come una vera star, sebbene avesse parlato poco prima a microfono aperto. Al fine di recuperare tempo, la conduttrice ha così deciso di lanciare il filmato con le sue gesta più emblematiche all'Isola ma, anche dopo, Francesca non ha fatto il suo ingresso in studio. Il motivo del ritardo ha spiazzato tutti: a quanto pare la Cipriani stava per entrare quando però avrebbe cambiato idea sull'abito decidendo di tornare in camerino e ricambiarsi. Pur essendo arrivata in perfetto orario a Domenica Live, l'ex naufraga avrebbe deciso di cambiare abito all'ultimo minuto con conseguente ritardo. Un siparietto che ha molto divertito il pubblico in studio paragonando la Cipriani a Valeria Marini (con tanto di lapsus della stessa conduttrice). Una volta entrata, è stata lei stessa a commentare il ritardo dando la colpa all'areo che da Catania l'ha portata a Roma ma nascondendo la verità sul cambio d'abito. Tuttavia, per tutto il tempo la d'Urso le ha fatto notare l'impresto dovuto al nuovo vestito che rischiava di far vedere il seno. "Quel vestito è un po’ un vedo non vedo, ma se a te piace Barbara mi vado a cambiare!", ha commentato ancora Francesca, tra l'ilarità generale. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

GLI EX NAUFRAGHI A DOMENICA LIVE

Tutti i finalisti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi 2018 vinta da Nino Formicola, saranno quest'oggi ospiti della nuova puntata di Domenica Live in occasione di alcuni imperdibili faccia a faccia che, secondo la conduttrice Barbara d'Urso si preannunciano "accesissimi". Tanti gli ex naufraghi pronti ad un primo confronto ufficiale dopo il loro ritorno in Italia. Una delle protagoniste indiscusse dell'Isola nonché opinionista nelle trasmissioni di Barbara d'Urso è Francesca Cipriani, che oggi avrà l'opportunità di dire la sua nel corso della sua ospitata a Domenica Live. Dalle delusioni da parte di Cecilia Capriotti alle parole choc di Franco Terlizzi nei suoi riguardi, l'ex Pupa ed ex gieffina dovrà fare i conti con numerosi attacchi vissuti in prima persona nel corso della sua permanenza in Honduras, pur essendosi classificata terza nel corso della finalissima di due settimane fa. Non mancheranno poi i confronti con protagonisti anche gli altri finalisti del programma condotto da Alessia Marcuzzi, ovvero Jonathan, Amaurys Perez, la seconda classificata Bianca Atzei ed ovviamente il vincitore assoluto, Nino Formicola detto Gaspare. Ognuno di loro finalmente, avrà la possibilità di dire la sua sulla propria esperienza ma soprattutto nei confronti degli ex compagni di avventura, dopo aver avuto la possibilità di rivedere atteggiamenti e dichiarazioni spesso forti nei propri confronti.

FACCIA A FACCIA TRA I FINALISTI

Jonathan, ex concorrente del Grande Fratello, conosce bene Barbara d'Urso. Oggi avrà modo di dire la sua sulla propria permanenza in Honduras durante la quale ha anche avuto scontri molto accesi con qualche naufrago, in ultimo con Alessia Mancini, anche lei ospite oggi di Domenica Live. Gli scontri tra i due avevano portato a rivelare in diretta tv alcune confidenze che la Mancini aveva fatto a Jonathan, con pareri poco carini anche su altri ex naufraghi. Amaury Perez, invece, considerato uno dei favoriti alla vittoria finale, dovrà fare i conti con alcune dichiarazioni sul suo conto da parte di ex concorrenti che, una volta in Italia, hanno rivelato un avvicinamento passionale tra il pallanuotista ed un'altra naufraga. Aspetto, questo, che una volta tornato in Italia ed appreso ha fatto andare su tutte le furie lo sportivo. Anche Bianca Atzei sarà una delle protagoniste della puntata. Spesso attaccata dagli opinionisti per aver avuto la lacrima facile e per essere stata troppo legata alle azioni ed alle idee di Alessia Mancini, la Atzei è comunque riuscita a guadagnarsi la seconda posizione, arrivando quindi ad un passo dalla vittoria. Grande forza fisica ma anche grande fragilità, la cantante è stata spesso tacciata di non avere una spiccata personalità ed oggi replicherà alle critiche raccontando anche uno spaccato della sua vita personale. E poi c'è lui, Nino, vincitore dell'edizione che ha conquistato davvero tutti con la simpatia, il cinismo e la sua saggezza. Chi avrà avuto da ridire sul suo conto?

