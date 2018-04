LA CONGIURA DELLA PIETRA NERA/ Su Rai 4 il film con Michelle Yeoh (oggi, 22 aprile 2018)

La congiura della pietra nera, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Michelle Yeoh, Paw Hee-Ching e Chin Shih-Chieh, alla regia Su Chao-Pin. Il dettaglio.

22 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST MICHELLE YEOH

Il film La congiura della pietra nera va in onda su Rai 4 oggi, domenica 22 aprile 2018, alle ore 21.10. Una pellicola di produzione orientale (Cina, Taiwan e Honh Kong) diretta nel 2010 da Su Chao-Pin con il supporto di uno dei registi cinesi di maggior credito e successo a livello internazionale, John Woo. Il cast è composto interamente da attori di origine orientale tra cui Michelle Yeoh che interpreta Zeng Jing, alias Pioggia Lieve, Paw Hee-Ching, Chin Shih-Chieh, Jung Woo-Sung, Shawn Yue, Kelly Lin, Wang Xueqi, Jiang Yiyan, Guo Xiaodong è Zhang Renfeng, Leon Dai e Barbie Hsu Li Zonghan. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA CONGIURA DELLA PIETRA NERA, LA TRAMA DEL FILM

La Setta della Pietra Nera ha scoperto che il primo ministro, Zhang, possiede i resti mummificati di un monaco buddista che garantirebbero grandi poteri mistici a chi ne entra in possesso. Per rubare la preziosa reliquia, la Setta organizza un attacco per sterminare Zhang e tutti i membri della sua famiglia. Ma una componente della Setta, Pioggia Lieve, decide di fuggire portando con sé i resti del monaco. La vita di Pioggia Lieve cambierà però al momento dell'incontro con il monaco Wisdom, che le dimostra come, nonostante la sua esperienza da assassina, le sue tecniche di combattimento presentino gravi lacune, e il giorno in cui si fosse trovata di fronte a un vero maestro, sarebbe rimasta sicuramente uccisa. Pioggia Lieve accoglie il suggerimento e offre le sue ricchezze a un medico eremita che riesce a cambiare completamente le sue fattezze, trasformandola nell'anonima Zeng Jing, che si sposa e inizia una vita normale e serena. Il membri della Setta riconoscono però Pioggia Lieve dalla sua aura, e non avendo mai smesso di cercarla, la braccano per recuperare le reliquie del monaco. Pioggia Lieve accetta così di collaborare con la Setta per recuperare le reliquie del monaco, e poi poter vivere tranquilla. Quando ci riesce, la Setta guidata dal Mago Lian Sheng non accetta però di lasciarla andare, e anzi va a caccia di suo marito per ucciderlo e recidere i legami con lei. Si scopre però che il marito di Pioggia Lieve non è il tranquillo uomo che si credeva, ma il redivivo guerriero Zhang Renfeng. Tra Renfeng e la Setta della Pietra Nera si scatena una guerra, dalla quale il combattente e Pioggia Lieve usciranno vincitori, grazie alla messa in scena della morte del guerriero. Quando si risveglia, si giurano di vivere una lunga vita insieme, una volta recuperate del forze dalla battaglia.

