MARA MAIONCHI/ La talent scout dai modi bruschi che piace tanto in tv (Che tempo che fa)

Questa sera Mara Maionchi sarà fra gli ospiti di Fabio Fazio su Rai 1, per il programma Che tempo che fa. Molto ricercata in tv, ha ancora un buon fiuto per i talenti musicali

MARA MAIONCHI, LA TALENT SCOUT CHE PIACE IN TV

Mara Maionchi ha partecipato l’altro giorno al programma The Sweetman Celebrities di Iginio Massari, che l'ha riportata ancora una volta sul piccolo schermo di Sky Uno HD. Il debutto ha visto la Maionchi alle prese con aneddoti e il lavoro inedito di assistente pasticciere. Questa sera, invece, Mara Maionchi sarà fra gli ospiti di Fabio Fazio su Rai 1, per il programma Che tempo che fa. Del resto il suo nome è una vera e propria garanzia dal punto di vista televisivo e musicale, sia come giudice storica del talent X Factor, sia per il merito ottenuto in tanti anni di successi discografici. Sua la scoperta di tanti talenti come Tiziano Ferro e Umberto Tozzi, ma anche Gianna Nannini e tanti altri ancora. L'occhio della Maionchi scandaglia a fondo nei gusti commerciali e artistici del momento, intuendo al volo quale voce potrà ambire ai primi posti in classifica. Lo dimostra l'abilità con cui riesce a tenere testa ai giudici più giovani di X Factor e non solo per quanto riguarda la conoscenza musicale. Il suo modo di fare irruento, senza peli sulla lingua e diretto piace molto ai telespettatori italiani.

MARA MAIONCHI, MADRINA NELLA LOTTA AL CANCRO

Musica e non solo: Mara Maionchi ha attraversato diverse battaglie a livello professionale e personale. Nel passato della discografica è infatti presente una lotta contro il tumore al seno, da cui è guarita, che oggi le permette di rivestire un ruolo importante per la prevenzione e il sostegno delle donne che affrontano lo stesso percorso. La Maionchi è infatti la madrina scelta per la Breast Unit, l'iniziativa presentata nei giorni scorsi all'Ospedale Predabissi di Milano e che accompagnerà le pazienti attraverso una gestione pluridirezionale della patologia. Il progetto mette infatti a disposizione delle donne colpite dal tumore al seno un team composto da diverse figure professionali ad ampio spettro, dal radiologo allo psicologo, fino al chirurgo specializzato in senologia e al fisioterapista. Il tutto per supportare a 360° ogni paziente, che verrà inserita all'interno di una vera e propria rete di prevenzione rapida ed efficace. Nelle scorse settimane la Maionchi ha inoltre prestato il volto alla campagna pubblicitaria dell'Electrolux, che la vedrà protagonista dell'iniziativa Steam Days.

