MARCO TRAVAGLIO/ Il Direttore del Fatto Quotidiano: Pd e M5s speranza per l’Italia (Che tempo che fa)

Questa sera Marco Travaglio sarà ospite di Che tempo che fa per tastare il polso degli ultimi eventi politici italiani. Negli ultimi giorni ha parlato di M5s, Pd e Berlusconi

Marco Travaglio a Che tempo che fa

Marco Travaglio ha ben chiara la situazione politica attuale e di certo non ha nascosto il suo pensiero, grazie ai molteplici editoriali che scrive per Il Fatto Quotidiano. Uno degli ultimi è rimbalzato fra le altre testate nazionali, ma per un motivo del tutto diverso. Lo scorso venerdì infatti il Direttore ha ironizzato su come la Rai avrebbe dovuto riconoscere i suoi meriti per via degli attacchi ripetuti a diversi esponenti del Pd e a Silvio Berlusconi, unendo al tutto anche un titolone de Il Giornale. Il quotidiano ha ventilato la possibilità che il nome di Travaglio fosse fra i super favoriti a prendere le redini del Tg1: la risposta del diretto interessato non si è fatta di certo attendere. Questa sera, Marco Travaglio sarà inoltre ospite di Che tempo che fa per tastare il polso degli ultimi eventi politici avvenuti in Italia.

MARCO TRAVAGLIO, M5S E PD PER GOVERNARE L’ITALIA

Appena pochi giorni fa il giornalista ha parlato a lungo dei programmi del Movimento 5 Stelle, sottolineando come non ci sia stato alcun cambiamento in seguito alle elezioni. Un'ipotesi che del resto sarebbe stata gravissima, come ha sottolineato a DiMartedì. Nessun commento invece sull'appunto di Claudia Fusani, che ha ribattuto parlando del cambiamento in corso dell'atteggiamento del partito in merito a Ue e Nato, dimostrando così di prendere le distanze dai precedenti dettami di Beppe Grillo. Per Marco travaglio non ci sono dubbi su qualche sia la soluzione più vicina alla realtà. Pd e Movimento 5 Stelle rappresentano l'unica possibilità per l'Italia di fare quel passo in avanti tanto atteso. Per il Direttore de Il Fatto Quotidiano è chiaro che Matteo Salvini rischierebbe grosso a creare una frattura con il centrodestra, senza considerare l'abilità con cui Silvio Berlusconi riuscirebbe a tenere al proprio fianco l'alleato della Lega Nord, "avvinto a sé come l'edera".

L’AVVERTIMENTO AGLI ALLEATI DI BERLUSCONI

Come ha ribadito a Otto e Mezzo nei giorni scorsi, Travaglio ha sottolineato come a nessuno degli attuali alleati di Berlusconi convenga davvero allontanarsi dall'ombra protettiva del centrodestra, soprattutto per via delle note abilità dell'ex Cavaliere con cui riesce a stringere la morsa attorno a giornali di sua proprietà e reti televisive che si trovano sotto il suo controllo. L'eventuale distacco potrebbe provocare una vendetta trasversale da parte di Berlusconi, come già accaduto a tante persone che in passato hanno cercato di prendere le distanze. Del resto Berlusconi avrebbe già dato delle avvisaglie a Salvini tramite i suoi potenti mezzi, scendendo in campo con quello che per Travaglio è il suo modello più classico: "o rimani un suo fedele Dudù" o compra l'alleato di turno o lo abbatte senza pietà.

