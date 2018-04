Marco Garofalo/ Video, l'omaggio al serale di Amici. il ricordo di Zerbi e Veronica Peparini

L'omaggio al terzo serale di Amici 2018 a Marco Garofalo, coreografo morto nella notte del 19 aprile, ecco i messaggi di cordoglio condivisi sui social dai professori del talent.

La scomparsa di Marco Garofalo ha lasciato senza parole tutto il mondo della danza. Il sessantunenne, mancato a causa di una brutta malattia, è stato omaggiato nella terza puntata di ieri sera di Amici. Un lungo applauso si è sollevato durante la trasmissione per il noto coreografo, che ha costruito passo dopo passo una carriera di grandi successi. Oltre settecento balletti ideati per programmi molto importanti sia di Mediaset che della Rai, come Ciao Darwin, L'eredità, Buona Domenica e naturalmente Amici di Maria De Filippi. In questi giorni sono arrivati tanti messaggi di affetto, tra cui anche il ricordo di Luca Tommasini, attuale direttore artistico del talent di Canale 5. Nella parte finale della puntata, la stessa conduttrice ha voluto omaggiare Marco Garofalo con un filmato riassuntivo della sua avventura ad Amici. Clicca qui per il video dell'omaggio a fine della terza puntata di Amici 17

MARCO GAROFALO: IL RICORDO DI RUDY ZERBI

il mondo dello spettacolo ha voluto ricordarlo con messaggi pieni di affetto: "Marco nel suo genere era il più bravo… sapeva intercettare il gusto della gente, entusiasmare gli animi ed accendere il corpo non solo di chi ballava ma anche di chi guardava - ha ricordato infatti Rudy Zerbi sul blog di Radio Deejay - Sapeva abbracciarti, guardarti negli occhi e chiederti aiuto o dartelo, senza filtri, senza sorprese dietro l’angolo: a me che l’ho conosciuto bene mancheranno soprattutto quello sguardo e quegli abbracci di una persona vera"

LE PAROLE DI LUCIANO CANNITO E VERONICA PEPARINI

Fra i protagonisti della scuola di Amici che negli ultimi giorni hanno manifestato il loro cordoglio per la morte di Marco Garofalo sui social c'è un ex insegnante di ballo, Luciano Cannito, che ha voluto ricordare il suo collega con un post sui social network: "Ciao Marco. Sembravi burbero, ma eri l’uomo più buono del mondo. Generoso, schietto e sincero. Un abbraccio e le con doglianze più sentite alla splendida famiglia di Marco Garofalo". Assieme a lui, anche Veronica Peparini, attuale membro della commissione interna del serale di Amici 2018, che ha ricordato il suo amato collega con un semplice: "Ciao Marco". Fra i colleghi del mondo della danza e dello spettacolo, anche il messaggio di Rossella Brescia, che qualche ora fa ha affidato a Twitter il suo pensiero commosso: "Un grande dolore!!!!! Ci mancherai #MarcoGarofalo... quanti ricordi! #Cinecittà #salaprove con te indimenticabile".

