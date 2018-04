Michelle Hunziker/ Matrimonio con Tomaso Trussardi in crisi? Le ultime indiscrezioni (The Wall)

Michelle Hunziker sarà ospite di Gerry Scotti a The Wall per parlare del suo nuovo programma 'Vuoi scommettere?', in onda su Canale 5 dal prossimo 7 maggio.

22 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker sarà ospite questa sera di Gerry Scotti, nel suo programma The Wall, promosso in prima serata. Dopo il successo ottenuto nella fascia preserale in un solo mese e mezzo di programmazione, da novembre 2017 a gennaio 2018, il game show di Endemol Shine conquista da domenica sera di Canale 5, dove potrà contare anche su ospiti molto importanti. Tra di essi proprio la Hunziker, che tornerà in televisione dopo l'incredibile successo ottenuto alla conduzione del Festival di Sanremo. Un'occasione perfetta per ripercorrere la recente avventura nella kermesse canora, ma soprattutto per presentare il nuovo progetto della conduttrice svizzera. Dal 7 maggio, infatti, sarà lei alla guida di 'Vuoi scommettere' al fianco della figlia Aurora Ramazzotti. Si tratta della nuova versione di 'Scommettiamo che?', programma che la Hunziker aveva già condotto qualche anno fa in Germania e che danni rappresenta uno dei sogni nel cassetto per Mediaset.

UN ANNO D'ORO PER MICHELLE HUNZIKER

La conduzione di 'Vuoi scommettere?' rappresenta la ciliegina sulla torta per Michelle Hunziker in un periodo particolarmente importante sia dal punto di vista professionale che privato. Dal bancone di Striscia la notizia, infatti, la conduttrice svizzera è passata al Festival di Sanremo, garantendogli i migliori ascolti delle ultime edizioni. Lo scorso febbraio, inoltre, è stata ospite di Maurizio Costanzo a L'Intervista, il programma nel quale si è aperta ad uno degli eventi più drammatici della sua vita, ovvero le minacce alla figlia Aurora: "Adesso posso raccontarlo effettivamente perché è passato un po' di tempo anche se questa cosa è abbastanza pericolosa (...) A marzo, un anno fa, è arrivata una e-mail con un ricatto, un tentativo di estorsione dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data avrebbero acidificato Aurora… Le avrebbero buttato l'acido in faccia… loro volevano che pagassi in bitcoin (...) Ho vissuto un dramma".

MATRIMONIO IN CRISI?

Tutto fa notizia quando si parla di Michelle Hunziker, ospite questa sera di Gerry Scotti a The Wall. La conduttrice si è unita in matrimonio nel 2014 all'imprenditore Tomaso Trussardi, ma da qualche settimana si vocifera che tra loro le cose non vadano più bene come un tempo. Dietro a tale crisi, che i due diretti interessati non hanno mai confermato, ci sarebbe il diverso modo di vivere la propria vita privata. A riportarlo è stato il settimanale Nuovo a inizio aprile, facendo riferimento soprattutto al desiderio di Trussardi di non pubblicare sui social network dettagli troppo intimi del loro rapporto di coppia e della famiglia. A quanto pare, sarebbe lui a non gradire i tanti post di Michelle che, quasi quotidianamente, tiene informati i followers riguardo le novità anche abbastanza intime. Proprio per questa differenza di vedute, Tomaso non avrebbe neppure gradito il bacio dato in diretta dalla moglie durante una delle puntate del Festival di Sanremo, unita ad una esplicita dichiarazione d'amore.

