Mimma Foti mamma di Veronica Satti a Domenica Live/ Bobby Solo: "Ricongiungimento? Ridicolo", replica dell’ex

Mimma Foti mamma di Veronica Satti a Domenica Live replica alle ultime parole di Bobby Solo che si è scagliato contro la figlia, oggi concorrente del Grande Fratello 15.

22 aprile 2018 Emanuela Longo

Una delle concorrenti del Grande Fratello 15 è Veronica Satti, figlia 27enne del cantante Bobby Solo. La giovane aveva dichiarato di essere entrata nella Casa di Cinecittà con un obiettivo primario, ovvero tentare un riavvicinamento con il padre, i cui rapporti da tempo sono ormai andati in malora. Un desiderio che però, a quanto pare, difficilmente si realizzerà. Nella puntata di oggi di Domenica Live si parlerà proprio di questo e della replica che Bobby Solo ha rilasciato a mezzo stampa alle prime dichiarazioni della figlie ma soprattutto degli altri protagonisti del reality condotto da Barbara d'Urso. Per farlo, la padrona di casa ha invitato in studio Mimma Foti, madre di Veronica nata proprio dalla relazione che la donna ebbe 27 anni fa con il cantante. "Mio padre mi ha abbandonato, ma non so perché. Che male può avergli fatto una ragazzina di 13 anni?", ha già raccontato la Satti ai suoi coinquilini del GF15. La giovane, infatti, ancora non riesce a darsi pace del fatto che da oltre 10 anni il padre abbia smesso di avere rapporti con lei. Il suo appello però, a quanto pare non è piaciuto per niente all'artista né al suo avvocato, decidendo così di reagire e rompere il silenzio in una recente intervista rilasciata al settimanale Spy al quale ha fatto sapere cosa è realmente successo negli ultimi anni, all'interno del suo rapporto padre-figlia.

MIMMA FOTI: PRENDERÀ LE DIFESA DELLA FIGLIA VERONICA?

I rapporti tra Veronica Satti ed il padre Bobby Solo ormai da tempo sono stati caratterizzati da battibecchi e guerre legali ma mai alcun confronto in diretta tv. Di recente, dopo le parole della figlia in vista del suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia, il cantante ha rotto il silenzio ed in una intervista al settimanale Spy ha dichiarato: "Sono contento ottiene successo con il Grande Fratello, anzi mi auguro che vinca il reality se mia figlia Veronica e guadagni i 100mila euro del premio. Sarei felicissimo". Parlando però del suo rapporto con la figlia ha svelato: "Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all'età di 20 anni, ma sono 15 anni che non le parlo se non attraverso le denunce e gli avvocati. Parlare di ricongiungimento ora mi sembra ridicolo. E poi i ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv". Una frecciatina a Barbara d'Urso, la quale ha spesso parlato nelle sue trasmissione del caso familiare ospitando proprio la Satti? La mamma Mimma Foti, corista di oltre 30 anni più giovane dell’ex, in passato non ha mai abbandonato Veronica, affiancandola nel suo desiderio di recuperare a tutti i costi i rapporti con il padre senza mai parlare male di lui al cospetto della figlia, pur sempre prendendo le difese di quest'ultima. Oggi, avrà modo di dire la sua dopo le dichiarazioni di Bobby Solo per mezzo stampa.

