NCIS 15/ Anticipazioni del 22 aprile 2018: Torres nel mirino di Vance?

NCIS 15, anticipazioni del 22 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Torres disobbedisce agli ordini del Direttore: Vance dubita di potersi fidare.

NCIS 15, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS 15, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 22 aprile 2018, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 15, in prima Tv assoluta. Sarà l'undicesimo, dal titolo "Oltre la linea". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sloane (Maria Bello) e Torres (Wilmer Valderrama) vengono incaricati da Gibbs (Mark Harmon) di scortare il Senatore Phillips (James Morrison) per un evento dei Marines in Medio Oriente. Gibbs (Mark Harmon) li informa però che il figlio del Generale si trova in terapia intensiva: secondo le prime indagini, Chandler (Blake Webb) potrebbe aver avuto un incidente domestico a causa di ubriachezza molesta. Il ragazzo rischia la vita e Phillips deve rientrare in fretta prima che sia troppo tardi. Nel frattempo, Bishop (Emily Wickersham) cerca di capirne di più dalle cartelle cliniche, perché dubita che si tratti di un banale incidente e riesce ad ottenere il caso con una finta contaminazione delle prove. Per riuscire ad accelerare i tempi, Phillips è invece costretto ad usufruire di una linea civile ed a condividere il viaggio con un comico con cui ha avuto da ridire alcune ore prima. Intanto, Bishop scopre che Chandler ha dei precedenti penali e che il Senatore lo ha ripudiato per via dei suoi problemi di droga, subito dopo aver approvato una legge contro i narcotici. Il migliore amico e coinquilino di Chandler svela in seguito che il ragazzo sarebbe caduto dopo una loro bevuta eccessiva e che si allenavano in casa come giocatori d'azzardo professionisti. Abby (Pauley Perrette) e Palmer (Brian Dietzen) invece realizzano che la velocità della caduta della vittima corrisponde ad una spinta. Durante il tragitto, Torres ed il resto del gruppo sono costretti a fermarsi per via di un cratere e subito dopo la loro jeep esplode sotto ai loro occhi. In laboratorio, Abby scopre invece che Chandler e Seth (Aaron Jennings) usavano invece dei dadi truccati in modo perfetto per riuscire ad ingannare i casinò. Dopo aver trovato rifugio in una grotta, il Senatore rivela alla squadra di aver cambiato percorso in via ufficiale senza informare il resto dei Marines. Mentre Chandler si risveglia, Leon (Rocky Carroll) e Gibbs scoprono da un Marines che il ragazzo si è arruolato il giorno precedente all'incidente. Il comico Chet Goodman (Jonathan Kite) e Phillips invece arrivano alle mani per via delle loro tensioni precedenti, poco prima che una raffica di spari raggiunga il gruppo. La situazione diventa tesa anche fra Leon e Gibbs: il primo accusa il leader della squadra di aver lasciato andare Sloane al suo posto. Gibbs di contro è sicuro che ciò che è accaduto in passato non si ripeterà ancora. Jack nel frattempo cura le ferite di Phillips, mentre si scopre che la truffa ai casinò coinvolge anche la fidanzata di Seth e che è stata la ragazza a spingere Chandler. Misty (Amanda Payton) invece accusa Seth di essere il responsabile.

ANTICIPAZIONI DEL 22 APRILE 2018, EPISODIO 11 "OLTRE LA LINEA"

Bishop e Torres sono stati incaricati di agire sotto copertura per fermare un contrabbando di fentanil che avviene al porto di Norfolk. Dopo aver saputo che qualcuno sta per compiere un omicidio, la coppia di agenti si dirige verso il post e la barca esplode. Bishop e Torres vengono ripresi duramente da Vance perché non hanno seguito il protocollo, cosa che continueranno a fare per portare avanti la loro missione. Torres si presenta infatti ad un rivenditore nautico figendosi interessato ad entrare nell'attività illegale. Vance inizia quindi a nutrire dei dubbi riguardo alla possibilità di fidarsi di Torres, dato che ha disobbedito ai suoi imperativi in più occasioni e chiede alla Sloane una conferma riguardo al suo profilo. Dopo essere stato sgridato da Bishop per averla lasciata indietro, i due agenti ritornano sotto copertura per acciuffare il responsabile dell'esplosione e del delitto.

