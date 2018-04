Nadia Toffa/ Le Iene: ritorno in tv dopo lo scatto social senza parrucca con la mamma

Nadia Toffa torna a Le Iene. Dietro al bancone del programma di Italia 1 dopo l'ultima foto pubblicata sui social, insieme alla mamma, senza parrucca.

Nadia Toffa torna a Le Iene

Nadia Toffa è attesa anche stasera dietro al bancone della trasmissione Le Iene Show, nella consueta puntata della domenica che la vede al fianco di Nicola Savino e Matteo Viviani. Due settimane fa, la sua assenza si era fatta molto sentire e soprattutto aveva preoccupato i fan della giornalista ed inviata del programma di Italia 1 che era stata costretta ad una pausa per via delle cure che sta facendo dopo aver svelato in diretta tv di aver avuto un cancro. Già la scorsa domenica, però, era nuovamente tornata in piena forma fisica, pronta a tranquillizzare tutti con la sua presenza. Da quando aveva svelato l'odissea vissuta in seguito al malore improvviso dello scorso anno, l'apprensione da parte dei suoi sostenitori è aumentata e spesso è stata così eccessiva da aver portato Elena Santarelli a prendere le sue difese, intervenire e chiedere rispetto per i suoi silenzi. L'amore per Nadia, si rinnova settimana dopo settimana ed anche un suo solo scatto social diventa l'occasione per rinnovare la vicinanza di tutti coloro che provano stima nei confronti di lei come donna e come giornalista, grazie ai servizi tv spesso impegnati su tematiche molto difficili.

LA FOTO CON LA MAMMA SENZA PARRUCCA

Appena due giorni fa, Nadia Toffa era tornata presente sui social con una foto che la immortalava insieme all'amata madre, per la prima volta senza la consueta parrucca bionda che indossa da quando si è sottoposta alle sedute di chemioterapia in seguito al cancro che aveva dovuto affrontare e curare. Uno scatto social che aveva molto commosso, in cui una sorridente Nadia Toffa commentava: "Oggi è venuta a trovarmi la mia mamma. Una donna fantastica, speciale, unica Una giornata favolosa". A molti era subito balzato all'occhio la presenza di un turbante sulla testa, segno di grande dignità e di mancanza di vergogna per quello che ha vissuto e che continua ancora ad affrontare con estrema forza. Alla foto erano seguiti migliaia di commenti e like con complimenti a lei ed alla mamma ed una fitta pioggia di affetto e abbracci virtuali. In tanti hanno ribadito come la sua forza sia l'esempio per tante donne che stanno affrontando la stessa battaglia, in attesa del nuovo appuntamento di questa sera che la vedrà nuovamente in prima linea.

