Oroscopo di Paolo Fox, classifica della settimana 21-27 aprile/ Nuovi incontri per il Toro, Vergine diffidente

Paolo Fox, oroscopo e classifica settimanale dal 21 al 27 aprile 2018: cosa prevedono le stelle? Venere è positiva per la Bilancia, meno fortunato l'Acquario.

Paolo Fox

Le stelle non sono un mistero per Paolo Fox e il suo Oroscopo settimanale: lo spazio riservato all'astrologo da DipiùTV ci permette di conoscere infatti le previsioni per i prossimi giorni e quali sono i segni dello Zodiaco più fortunati. Cinque stelline sono state assegnate ad Ariete, Toro, Gemelli e Bilancia, soprattutto per quanto riguarda l'Amore. I nati dell'Ariete infatti hanno dalla loro parte Venere e potrebbero veder nascere incontri interessanti con Scorpione e Acquario. Le coppie possono mettere da parte le tristezze dei giorni scorsi, anche se non mancheranno le discussioni. Il Lavoro è in recupero: si possono fare delle richieste. Il Toro potrebbe fare nuovi incontri emozionanti e integranti. Prudenza con chi è già legato. Le coppie più unite potrebbero dare il via a progetti importanti, ma ci saranno giornate un po' nervose da non prendere sotto gamba. Il Lavoro impone di rivedere spese e uscite: le entrate per ora vanno a risanare i debiti precedenti. I Gemelli hanno ancora dei dubbi in Amore, ma il Cielo promette chiarezza. Venere rimarrà nel segno fino a metà del prossimo mese e questo vuol dire nuove opportunità. Le coppie invece devono riflettere sul loro futuro: chi si ama farà progetti in comune. Nel Lavoro potrebbero esserci dei miglioramenti in arrivo, specie per chi ha seminato bene in passato. Venere è positiva anche per la Bilancia innamorata. Alcuni single hanno ancora dei freni verso nuovi sentimenti, ma potrebbero nascere nuove storie. Le coppie possono contare su una maggiore fortuna e sulla possibilità di risanare certi strappi.

Sagittario attenzione alle decisione affrettate

Le previsioni della settimana di Paolo Fox sono fortunate anche per i segni di Cancro, Leone e Sagittario. L'Oroscopo del celebre astrologo è stato diffuso grazie a DipiùTV: quattro stelline per i tre segni dello Zodiaco che potranno contare su un Cielo particolare. I nati del Cancro sono ancora tesi per quanto riguarda l'Amore, ma Venere sarà in transito per un breve periodo e potrebbe regalare sorprese. Le coppie potrebbero vivere invece una maggiore serenità: il Lavoro è lontano dai pensieri e questo permette un recupero delle emozioni. Il settore professionale promette una lenta ripresa, anche se i problemi da risolvere sono tanti e non si potrà di certo scalare la montagna nel giro di pochi giorni. I primi giorni della settimana saranno agitati per il Leone, che potrà prendere respiro in seguito. Il Cielo è interessante per i single che cercano un nuovo amore. Le coppie vorrebbero ritrovare la pace, ma sembra proprio che non sia facile recuperare. Le stelle promettono qualche possibilità in più per recuperare i rallentamenti delle prime settimane di aprile. I single del Sagittario non potranno contare su Venere, a causa della sua opposizione. Qualcuno potrebbe però cedere alle lusinghe, anche se continua a farsi sentire il desiderio di libertà tipico del segno. Le coppie potrebbero dover affrontare giornate più tese: meglio evitare complicazioni. L'Amore può contare su un ottimo Cielo per il fine settimana, utile per fare richieste. In salita invece il Lavoro. Chi è in attesa di conferme o contratti potrebbe ricevere presto buone notizie. In questo momento non vanno prese decisioni affrettate.

Pesci prudenza, Acquario indeciso

Paolo Fox ha già scrutato fra le stelle e ci ha regalato il suo Oroscopo settimanale. L'angolo su DipiùTV dedicato allo Zodiaco ci ha svelato che Vergine, Scorpione, Capricorno e Pesci si trovano al penultimo posto della classifica con tre stelline ciascuno. Meno fortunato invece l'Acquario, che si trova da solo in fondo alla fila con una stellina. I single della Vergine sono ancora diffidenti e fanno fatica ad aprirsi all'Amore. Chi vive un rapporto poco cristallino potrebbe cercare dei chiarimenti. Le coppie più recenti o traballanti si ritrovano forse un po' distanti. Più unite invece quelle che stanno insieme da tempo, anche se la strada deve essere definita al meglio. Il single del Capricorno cerca invece di recuperare un rapporto, ma deve capire prima se ne vale la pena. Le coppie solide non vedono alcuna crisi, mentre quelle in bilico potrebbero vivere dei piccoli conflitti. Positivi invece i contatti nel Lavoro, anche se la fatica si farà sentire. I single dello Scorpione possono stare tranquilli, anche se qualcuno potrebbe avere paura per via della lontananza del partner. Le coppie che devono ricucire gli strappi recenti potranno contare su giornate interessanti. I problemi familiari in corso potrebbero tuttavia distrarre. Bene il Lavoro, anche se il consiglio è di agire con cautela all'inizio della settimana. I single dei Pesci possono finalmente allontanare le recenti tensioni. Prudenza a inizio settimana, meglio rimandare gli incontri nel week end. Alcune coppie sono in crisi e devono riflettere, ma le discussioni andrebbero affrontate dopo venerdì. Situazione complicata anche nel Lavoro: qualcuno deve aumentare le entrate ed ha già trovato l'idea vincente. I single dell'Acquario sono pronti a potare i rami secchi. L'ultimatum provocherà agitazione e complicazioni. Le coppie devono superare piccoli problemi, forse per via di alcune incursioni da parte di altre persone. Chi è indipendente nel Lavoro potrebbe pensare di voler cambiare settore. L'indecisione prevede ovviamente anche le spese, che creano ancora qualche pensiero.

© Riproduzione Riservata.