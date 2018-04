Pippa Middleton è incinta/ Sun: è al terzo mese di gravidanza, Kate e William zii ad ottobre

Pippa Middleton è incinta: per il tabloid Sun è al terzo mese di gravidanza, quindi Kate e William saranno zii ad ottobre. Le ultime notizie sulla sorella della Duchessa di Cambridge

22 aprile 2018 Silvana Palazzo

Pippa Middleton e James Matthews

Anche Pippa Middleton è incinta: in attesa del terzo royal baby, la sorella minore della Duchessa di Cambridge annuncia la sua lieta novella. La notizia è stata rivelata dal The Sun on Sunday, secondo cui Pippa e il marito, il finanziere James Matthews, avrebbero dato l'annuncio a familiari e amici stretti la scorsa settimana. La coppia ha aspettato di superare il terzo mese di gravidanza per dare la bella notizia. Presto dunque saranno genitori del loro primo bebè. La notizia arriva in un momento un po' delicato per la famiglia, visto che il padre di James, il 74enne David, è stato accusato di stupro. La prima a ricevere la notizia della gravidanza insieme agli altri familiari è stata Kate Middleton. «Non avrebbe potuto essere più contenta» di scoprire che la sorellina è incinta, rivela una fonte vicina alla Duchessa di Cambridge. La notizia segue di una settimana quella data dal fratello minore di James, Spencer Matthews, in attesa anche lui con la sua fidanzata Vogue Williams del primo figlio.

PIPPA MIDDLETON È INCINTA: L'ANNUNCIO IN FAMIGLIA

Pippa Middleton dovrebbe partorire ad ottobre il suo primo figlio. Un amico di famiglia ha confidato al tabloid The Sun: «Quando Pippa ha scoperto di essere incinta, era ovviamente molto emozionata e felicissima. Ovviamente la sorella maggiore Kate e i suoi genitori, Carole and Michael, sono stati i primi ad essere informati. E non potevano essere più felici». La notizia arriva all'indomani del 92esimo compleanno della regina Elisabetta, a pochi giorni dal parto di Kate e a meno di un mese dal matrimonio del principe Harry con l'attrice Meghan Markle, in programma per il 19 maggio. Per quanto riguarda lo scandalo che la famiglia Matthews si è ritrovata ad affrontare riguarda il capofamiglia David, padre di James, che è accusato di stupro di minori. I fatti risalgono al 1998-99, quando si trovava in vacanza in Francia. «Sono affermazioni non veritiere e scandalose», ha dichiarato il suocero di Pippa Middleton.

