QUALCOSA DI CUI... SPARLARE/ Su Rete 4 il film con Julia Roberts (oggi, 22 aprile 2018)

Qualcosa di cui... sparlare, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Julia Roberts, Robert Duvall, alla regia Lasse Halstrom. Il dettaglio della trama.

22 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

JULIA ROBERTS NEL CAST

Il film Qualcosa di cui... sparlare va in onda su Rete 4 oggi, domenica 22 aprile 2018, alle ore 21,15. La pellicola (titolo originale: Something to Talk About) è stata prodotta nel 1995 ed è stata diretta dal regista Lasse Halstrom con soggetto e sceneggiatura di Callie Khouri e le musiche della colonna sonora che sono state composte da Graham Preskett e Hans Zimmer. Il direttore della fotografia è Sven Nykvist mentre nel cast spiccano importanti attori come nel caso di Julia Roberts, Robert Duvall, Dennis Quaid, Kyra Sedgwick e Gena Rowlands. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUALCOSA DI CUI... SPARLARE, LA TRAMA DEL FILM

Grace è una donna americana che crede di aver avuto tutto quello che potesse desiderare dalla vita. Ha un marito ritiene perfetto, ha una splendida famiglia e soprattutto si sente appagata dalla propria occupazione a tempo pieno di casalinga. Tuttavia ben presto tutto questo si dimostra essere una sorta di illusorio sogno dal quale si sveglia allorchè coglie sul fatto il proprio adorato marito mentre sta spudoratamente flirtando con un’altra donna che potrebbe essere anche la sua amante. La reazione di Grace è decisamente forte tant’è che finisce per ridicolizzare il proprio uomo davanti a tutti in mezzo alla strada facendo quella che è una vera e propria scenata. Tornata a casa, Grace non avendo più alcuna intenzione di vivere assieme a lui, di tutta fretta prepara le valigie e ritorna assieme alla propria figlia nella sua cittadina natale per ricominciare tutto d’accapo. Qui infatti, Grace non solo non perde occasione per raccontare a tutti delle malefatte del marito ma decide di iscriversi all’Università riprendendo un suo vecchio sogno nel cassetto messo da parte per sposarsi. Il marito tuttavia si rende conto di aver buttato alle ortiche la loro felicità e soprattutto dopo aver avuto la conferma di essere ancora molto innamorato di lei decide di raggiungerla per cercare di riconquistarla. Un tentativo che non sarà per nulla semplice in quanto Grace per la grande rabbia accumulata continua a sparlare sul proprio conto facendolo diventare agli occhi di tutti un vero e proprio zimbello. Con il passare del tempo però le cose sembrano giocare dalla parte dell’uomo che riesce ad avere una sorta di nuovo primo appuntamento con la speranza di poter ricominciare tutto dall’inizio per una possibile vita stavolta effettivamente felice.

