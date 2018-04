SUPERMAN RETURNS/ Su Italia 1 il film con Kevin Spacey e Kate Bosworth (oggi, 22 aprile 2018)

Superman Returns, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Brandon Routh, Kate Bosworth e Kevin Spacey, alla regia Bryan Singer. Il dettaglio della trama.

22 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film di fantascienza nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST BRANDON ROUTH

Il film Superman Returns va in onda su Italia 1 oggi, domenica 22 aprile 2018, alle ore 14.15. Una pellicola di fantascienza e avventura che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2006 per la regia di Bryan Singer mentre i protagonisti principali presenti nel cast sono Brandon Routh, Kate Bosworth e Kevin Spacey. L'attore Brandon James Routh, che nel film ha interpretato Clark Kent/Superman, è diventato famoso anche grazie alla serie televisiva "Chuck" realizzata a partire dal 2007 e alla più recente "Legends of Tomorrow" in produzione dal 2016. Ma vediamo insieme nel dettaglio la trama del film.

SUPERMAN RETURNS, LA TRAMA DEL FILM

Sono cinque anni che Superman è in cerca di Krypton, il pianeta a cui appartiene e che sembra sia stato individuato in un punto reciso dell'universo da un gruppo di astronomi. Intanto, nel suo elegante appartamento di Metropolis, una donna di nome Gertrude Vanderworth sta facendo testamento a favore del suo amante Lex Luthor, da poco uscito di prigione. Questi eredita tutti i beni di Gertrude, compreso uno yacht, a bordo del quale giunge alla fortezza "della solitudine", luogo di ritiro di Kal-El situato al Polo nord, dove scopre le tecnologie più moderne del pianeta Krypton. Intanto Superman ritorna alla sua casa di Smallville e spiega alla vecchia madre Martha di voler riprendere la sua solita vita nei panni di Clark Kent. Riprende il suo lavoro al Daily Planet e scopre che Lois Lane, la ragazza che ama, convive con Richard White, nipote di Perry White che è il suo direttore. Lois, che ha avuto un figlio da Richard, ha ricevuto il "premio Pulitzer" per aver scritto un articolo su Superman e attualmente sta preparando un servizio che riguarda un aereo in grado di viaggiare nello spazio. Contemporaneamente Luthor causa un black-out che manda in tilt l'intera contea, compreso il sistema di funzionamento del velivolo sul quale viaggia Lois. Grazie a Superman, l'aereo riesce ad atterrare senza problemi e il mattino seguente la notizia del suo provvidenziale intervento è su tutti i giornali. Quando Luthor scopre che Superman è ritornato, sottrae dal museo una pietra di kryptonite, un materiale in grado di provocare la morte dei kryptoniani. Un giorno Lois si allontana dall'ufficio, Clark la segue, si mostra a lei come Superman e le spiega il motivo per cui non si è fatto più vedere negli ultimi cinque anni. La donna gli crede ma gli fa presente che ormai ha un altro uomo e una vita nuova. Senza dire niente al suo direttore Perry White, Lois sta cercando di fare chiarezza sul recente black-out; le indagini portano Lois e il figlio Jason allo yacht di Luthor, questi si accorge di loro, li rapisce e resta in attesa di Superman che certamente sarebbe accorso per liberarli. La giornalista riesce a contattare la redazione e invia via fax le coordinate del punto preciso in cui si trova la barca ma viene scoperta da uno degli uomini di Luthor. Jason, per difendere la madre, si scaglia contro il suo aggressore e lo uccide. Appena Richard e Kent ricevono il fax di Lois salgono su un elicottero per andare a liberare lei e Jason, nelo stesso tempo Luthor lancia in mare un frammento di kryptonite in grado di distruggere tutta Metropolis ma Superman interviene in tempo evitando il peggio e mettendo in salvo Loi, il ragazzo e Richard. A questo punto Superman deve trovare Luthor ma proprio quando sta per catturarlo si accorge che sta perdendo i poteri, finisce prigioniero di Luthor, questi lo ferisce con la pietra letale e Superman precipita dalla scogliera. Inaspettatamente arriva Lois che estrae dal corpo del supereroe le schegge radioattive, Superman è determinato a portare a termine la sua missione, quindi si lancia di nuovo alla ricerca di Luthor. Solo quando è certo che Luthor non potrà più fare del male, Superman torna a casa, poi va da Lois e rivela al piccolo Jason di essere suo padre.

