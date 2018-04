TOM & JERRY INCONTRANO SHERLOCK HOLMES/ Su Italia 1 il film d'animazione di Spike Brandt (oggi, 22 aprile)

Tom e Jerry incontrano Sherlock Holmes, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: alla regia Spike Brandt e Jeff Siergey. Il dettaglio.

Il film d'animazione nel pomeriggio di Italia 1

ALLA REGIA SPIKE BRANDT E JEFF SIERGEY

Il film d'animazione Tom & Jerry incontrano Sherlock Holmes va in onda su Italia 1 oggi, domenica 22 aprile 2018, alle ore 17.20. La pellicola è stata prodotta nel 2010 e diretta da Spike Brandt e Jeff Siergey. Il film trae ispirazione dalle storie dello scrittore britannico Conan Doyle. I protagonisti del film sono il gatto Tom e il topolino Jerry, i due personaggi ideati nel lontano 1940 dal produttore cinematografico e televisivo William Denby "Bill" Hanna insieme ad un altro grande del mondo del cinema e dei fumetti Joseph Roland "Joe" Barbera. Ma ecco nel dettaglio la trama del film d'animazione.

TOM & JERRY INCONTRANO SHERLOCK HOLMES, LA TRAMA DEL FILM

Il dottor Watson è turbato a causa dei numerosi furti di gioielli messi a segno da Tim, Pam e Ali, tre gatti siamesi, Sherlock Holmes invece è tranquillo, e quella mattina come sempre manda il suo fedele Jerry a prendere i giornali. Questi, lungo la strada, incontra Tom che ha un biglietto da consegnare al famoso detective. A scrivere il messaggio è Red, una giovane cantante di varietà che si offre di aiutare Holmes a trovare i ladri di diamanti. Red teme che in occasione della imminente eclissi solare venga rubata la preziosa "stella del Punjab". Il gatto Tom e il suo amico topolino Jerry scoprono che nella casa di Red c'è un sottopassaggio che porta direttamente all'ambasciata indiana. Purtroppo i tre gatti hanno già rubato il prezioso diamante, proprio servendosi del cunicolo scoperto nella casa della cantante. I due amici trovano un bottone di ceramica e Sherlock Holmes, insieme all'inseparabile Watson, va a chiedere informazioni al sarto che realizza quel genere di bottone; intanto Tom e Jerry conducono Red a casa di Holmes. Per sfuggire al controllo dei poliziotti di quartiere, Jerry si rivolge a Brett Jeremy, un topo amico suo. Insieme cominciano a cercare i tre ladri, li scovano in un piccolo pub della zona ma i gatti riescono a fuggire. Nel frattempo Brett Jeremy viene a sapere che Tim, Pam e Ali lavorano nel cimitero, mentre Holmes trova una piuma nella tasca di un pantalone che il sarto aveva confezionato per uno dei tre gatti ladri e immagina che a commissionare i furti sia in realtà un'oca. Jerry va al cimitero, nota che sopra una statua di marmo c'è la "Stella del Punjab", tenta di afferrarla ma improvvisamente giunge un uomo in sella ad un bellissimo cavallo che riesce a prendere la pietra preziosa un istante prima di Jerry. Intanto Red si nasconde in casa di un conoscente, ignara che l'uomo in realtà è un nemico di Holmes e si chiama Moriarty. Questi, con i preziosi rubati, ha creato una macchina speciale in grado di sprigionare un fascio di luce talmente potente da creare un passaggio nella torre di Londra attraverso il quale Pam e Ali potranno raggiungere e rubare i famosi gioielli della Corona. Moriarty sta cercando di ingannare Holmes ma il detective ha intuito le intenzioni del ladro e agisce di conseguenza. Dietro ordine di Moriarty, Tome i suoi due compagni di avventura vengono rinchiusi in una gabbia mentre Red viene imbavagliata e portata sulla carrozza di Moriarty. I gatti Pam ed Ali rubano il tesoro della Corona ma il loro compare Tim viene fermato da Brett Jeremy. Insieme a Tom insegue Moriarty che nel frattempo si sta scontrando con Sherlock, Red viene liberata e tutti si salvano, compreso Holmes.

