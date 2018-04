TOTO CUTUGNO / Il cantante ripercorre i suoi più grandi successi (Che tempo che fa)

Tuto Cutugno è ospite di Fabio Fazio nella puntata odierna di Che tempo che fa: carriera e più grandi successi dell'artista italiano che ha venduto più di 100 milioni di dischi.

22 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Fabio Fazio ospita Toto Cutugno

Toto Cutugno sarà ospite questa sera di Fabio Fazio nell'ultima puntata stagionale di Che tempo che fa. L'occasione sarà perfetta per ripercorrere la carriera di uno dei più grandi artisti italiani degli anni 70 e 80, conosciuto in Italia e molto amato anche all'estero. Nato a Tendola il 7 luglio 1943, Salvatore Cutugno (poi balzato alle cronache con lo pseudonimo Toto) è stato uno dei cantautori più prolifici dei due decenni sopra citati, sia grazie a pezzi propri che a collaborazioni con altri artisti. Ha partecipato a ben 15 edizioni del Festival di Sanremo, anche se ne ha vinta soltanto una nel 1980, piazzandosi per ben sei volte al secondo posto e una sola al terzo. Ciò gli è servito comunque ad ottenere importanti ricnoscimenti nelle classifiche nazionali ed internazionali, vendendo circa 100 milioni di dischi, dietro soltanto a Mina, Patty Pravo e Adriano Celentano.

TOTO CUTUGNO, L'INIZIO DELLA CARRIERA

Ai microfoni di Fabio Fazio, Toto Cutugno ripercorrerà le canzoni, ma anche gli aneddoti e le storie della sua incredibile carriera. Un amore per la musica nato a nove anni, quando ha cominciato a suonare il tamburo nella banda di La Spezia insieme al padre, che invece si dedicava alla tromba. Ma le percussioni non sono il suo strumento e ben presto Toto si rende conto di preferire la fisarmonica, non potendo avere a disposizione il suo grande sogno ovvero il pianoforte. Ancora giovanissimo, forma il gruppo Toto e i Tati che gli permette di ottenere un contratto con la Carosello, con cui inciderà quattro dischi tra il 1965 e il 1970. Successivamente entra nel gruppo Albatros con il quale partecipa al Festival di Sanremo, ottenendo anche un discreto successo nelle classifiche italiane. Ma è nel 1976 che avviene la svolta con l'inizio della sua carriera da solista e la collaborazione illustre con alcuni dei più importanti cantanti italiani dell'epoca. Il suo brano Donna donna mia diventa la sigla del programma di Mike Bongiorno, Scommettiamo?. Non solo, scrive per Adriano Celentano la canzone Soli che rimane per mesi stabile al primo posto nelle classifiche delle vendite.

I SUOI GRANDI SUCCESSI

Sono gli anni 80 il periodo più importante nella carriera di Toto Cutugno. Partecipa e vince il Festival di Sanremo 1980 con Solo noi, pezzo che lo porterà ad aggiudicarsi il secondo posto in Hit parade e sarà nella Top 20 dei singoli più venduti del 1980. Nello stesso anno partecipa al Festivalbar con due brani: Innamorati, pezzo da lui eseguito che si aggiudica il quarto posto, e Olympic Games, da lui composto ma interpretato da Miguel Bosé, che vince la kermesse. Inoltre, scrive Il tempo se ne va, una delle più importanti canzoni dell'epoca affidata ad Adriano Celentano. Il suo più grande successo esce al Festival di Sanremo 1983 e si intitola L'Italiano. Pur conquistato il secondo posto dietro ai Matia Bazar, la canzone (inizialmente pensata per Adriano Celentano) scala le classifiche italiane e viene incisa e tradotta da diversi artisti all'estero, dove vende milioni di copie.

