The Wall, Gerry Scotti/ Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sfidano il muro

The Wall, Gerry Scotti: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, oggi domenica 22 aprile, sfidano il muro nella seconda puntata serale del game show che ha conquistato gli italiani.

22 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Dopo il grande successo della prima puntata, The Wall torna in onda oggi, domenica 22 aprile, in prima serata su canale 5. Gerry Scotti conduce il secondo appuntamento serale del game show che farà compagnia agli italiani anche nelle prossime due settimane. Il debutto nella prima parte della stagione televisiva ha ottenuto talmente tanto successo da convincere i vertici Mediaset a trasmetterlo anche in prima serata. La prima puntata che, oltre alla coppia di concorrenti ufficiali, ha visto scendere in campo anche Barbara D’Urso e Simona Izzo che hanno sfidato il muro per beneficienza, ha incollato davanti ai teleschermi 2.361.000 spettatori pari al 10.8% di share. Il meccanismo è sempre lo stesso: i concorrenti, nella prima parte della partita, giocano insieme collezionando una cifra che rappresenta la base del contratto. Nella seconda fase della partita, invece, i due concorrenti si dividono: uno sfida il muro mentre l’altro, isolato da tutto, deve rispondere alle domande. Le regole restano tali anche per i concorrenti vip.

THE WALL: MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI SFIDANO IL MURO

Dopo Barbara D’Urso e Simona Izzo, anche nella seconda puntata del serale di The Wall, ci saranno due ospiti speciali a sfidare il muro. A giocare questa sera saranno Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti che tenteranno di portare a casa il montepremi più alto da devolvere in beneficienza all’associazione della bionda showgirl “Doppia difesa” che si occupa di difendere le donne dalle violenze. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, inoltre, approfitteranno della loro presenza a The Wall per presentare il nuovo programma di canale 5 “Vuoi scommettere?” di cui sono rispettivamente conduttrice e inviata e che andrà in onda prossimamente. Giocherà, poi, una coppia formata da concorrenti comuni che cercherà di conquistare un milione e mezzo di euro.

