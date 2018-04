Uomini e Donne/ Nilufar Addati cambia le carte in tavola: ancora brutte notizie per Nicolò (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Nilufar Addati cambia tutto a un passo dalla scelta. Un brutto colpo per Nicolò Ferrari dopo la sua dichiarazione d'amore

22 aprile 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati, Uomini e donne

Nilufar Addati, nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, ha cambiato del tutto le carte in tavola. L'esterna con Giordano Mazzocchi ha visto il loro primo bacio, passionale e molto desiderato. Un colpo davvero duro per Nicolò Ferrari, soprattutto perché arriva dopo due esterne nella quali non solo ha baciato la Addati ma le ha dichiarato il suo amore. "Mi sono innamorato di te" ha scritto su un cartellone Nicolò, emozionando la tronista. Un gesto al quale è seguito un nuovo bacio, quasi a dimostrazione che la scelta potesse essere proprio Nicolò. Eppure in studio, la Addati era concentrata soltanto su Giordano e sul perchè non fosse in studio. Ha inizio proprio da questo punto lo stravolgimento della tronista che forse, mai come ora, si è sbilanciata, aprendo il suo cuore al 100%. E la conferma è arrivata nella nuova esterna con Giordano.

Batosta per Nicolò Ferrari? Nilufar vicina al rivale

Un bacio, quello tra Nilufar e Giordano, che ha fatti cadere le certezze di Nicolò Ferrari che, proprio qualche tempo prima aveva dichiarato: "Nilufar è la donna giusta per me - ha esordito, intervistato per il Magazine di Uomini e Donne - Durante la prima esterna c’è stato un colpo di fulmine, cosa che mi è capitata pochissime volte. All’inizio pensavo fosse dovuto al contesto, invece col passare delle settimane l’interesse per Nilufar è cresciuto sempre di più". Un sentimento che, viste le ultime novità, potrebbe non essere corrisposto dalla tronista, possibilità che acquisisce una quasi certezza dopo quanto accaduto nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico.

