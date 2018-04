Uomini e Donne/ Riccardo innamorato di Ida? L'addio è vicino ma solo a una condizione (Trono Over)

22 aprile 2018 Anna Montesano

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne

Il sentimento c'è ma l'orgoglio non si riesce a mettere da parte. È per questo che Riccardo Guarnieri e Ida Platano tornano ogni settimana al centro dello studio di Uomini e Donne per parlare della loro storia, eppure l'epilogo è sempre lo stesso. Forti alti e bassi per la coppia e la convinzione da parte di Ida che ormai il cavaliere sia sempre più distante. "Per me non riesci a darmi ciò che voglio. Sei lontano, distante, pensi a tutt'altro. - ha dichiarato la dama nel corso dell'ultima puntata del Trono Over, per poi aggiungere - Ho capito la segnalazione, ho capito i video, ho capito tutto però io non voglio diventare la tua vittima d'amore". Una storia tormentata quella di Ida e Riccardo, eppure nessuno dei due vuole lasciar andare l'altro. Lo stesso Riccardo, che parla di una mancanza di rispetto forte da parte di Ida per aver dato credito a Sossio Aruta, non riesce poi a staccarsi da lei.

LIETO FINE PER IDA E RICCARDO?

Nell'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, nel numero in edicola questa settimana, Riccardo Guarnieri parla di Ida, dichiarando che è ormai diventata "Il suo pensiero fisso" e che "Mi piace moltissimo, è la più bella che esista." Eppure, quando si cerca di capire il perché delle continue liti in studio, il cavaliere del trono Over ammette: "È venuta a mancare la fiducia, non mi spiego il perché di questo suo comportamento. La donna che deve starmi accanto, deve mettermi al primo posto." Non è detto, però, che questa fiducia non venga riacquistata dalla dama e che le sue prove d'amore vincano l'orgoglio di Riccardo, chiudendo questa storia con un atteso e desiderato lieto fine.

