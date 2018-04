VITTORIO MARSIGLIA/ Quel "no" a Fellini per fare il maggiordomo di Corrado (Che tempo che fa)

Vittorio Marsiglia è uno dei tanti volti della televisione di un tempo. Molti lo ricorderanno come maggiordomo di Corrado. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa

Vittorio Marsiglia a Che tempo che fa

VITTORIO MARSIGLIA, IL VOLTO NOTO DI TV E MUSICA

Vittorio Marsiglia è uno dei tanti volti della televisione di un tempo. I telespettatori più storici lo ricorderanno di certo per il ruolo di maggiordomo che per tante edizioni lo ha visto al fianco del leggendario Corrado, nel programma Il pranzo è servito. Ma Marsiglia è molto di più: parte integrante della cultura italiana popolare, ha contribuito con la sua voce e presenza a diffondere grandi brani storici. L'attore beneventino del resto debutta nel mondo discografico nel lontano '76, quando la Storm rilascia il suo 33 giri 12 Macchiette 12. Senza considerare la sua presenza in teatro, resa possibile dallo spettacolo d'esordio firmato Nicotra nel '73 e dal titolo Isso, essa e 'o malamente. Questa sera Che tempo che fa aprirà le porte del suo studio a Vittorio Marsiglia per ripercorrere i tanti successi che hanno reso grandiosa la sua carriera. Come dimenticare del resto i tanti lavori in tv e non solo al fianco di Corrado? Marsiglia ha il vanto di aver collaborato con i nomi dei più grandi conduttori del passato e presente, come Mara Venier, Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, per il programma Viva Napoli e Gigi Marzullo per il suo celebre Mezzanotte e dintorni. Fino alla più recente collaborazione con il duo comico Luca e Paolo all'interno del programma Scherzi a parte.

VITTORIO MARSIGLIA, L’OFFERTA DI FELLINI RIFIUTATA

Esiste un sottile filo rosso che collega il nome di Vittorio Marsiglia a quello di Federico Fellini e Corrado. Nell'89, il noto maggiordomo di scena de Il pranzo è servito contribuisce a intrattenere il pubblico da casa e nello stesso anno riceve un'offerta importante da parte del noto regista italiano. Fellini lo vuole per La voce della Luna, la pellicola che girerà l'anno successivo, ma per Marsiglia è fin troppo importante il lavoro al fianco di Corrado per poter lasciare quel tipo di strada. E così preferirà reclinare l'offerta del regista per rimanere fedele al conduttore. Al tempo stesso continua a coltivare l'amore per la musica, tanto che passerà alla storia come l'ultimo a interpretare le Macchiette, un genere in voga nel Novecento. Una falsa riga di quel mondo senza tempo è del resto visibile nei lavori televisivi di Massimo Ranieri, grazie a cui unisce la comicità alla saggezza tipica della visione popolare e senza dimenticare uno sguardo ironico di stampo moderno. Un'impronta che Marsiglia ha continuato a solcare grazie anche al più recente Ora tocca a me che lo scorso agosto ha tenuto banco a Napoli, presso il Teatro Comico del Maschio Angioino.

© Riproduzione Riservata.