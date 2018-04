Valeria Marini/ Dopo l'incontro segreto con Vittorio Cecchi Gori risponderà a Rita Rusic? (Domenica Live)

22 aprile 2018 Silvana Palazzo

Valeria Marini ospite di Domenica Live: Barbara d'Urso intervisterà la showgirl, che parlerà anche del suo rapporto con Vittorio Cecchi Gori e delle critiche che le sono arrivate da Rita Rusic, ex moglie dell'imprenditore e produttore cinematografico. Chissà se la conduttrice del programma di Canale 5 le chiederà dell'incontro segreto che è andato in scena a Roma con Cecchi Gori. I due si sono ritrovati venerdì scorso in un ristorante di Via Aurora, una traversa di Via Veneto. Una cena top secret, di cui ha parlato Il Mattino. Il primo ad arrivare è stato l'ex produttore cinematografico, in compagnia del professor Antonio De Luca, il medico che lo segue da quando è stato ricoverato d'urgenza per ischemia e problemi cardiovascolari. I due si sono accomodati in una sala appartata del ristorante. Dopo circa due ore, verso le 22.30, è arrivata Valeria Marini con un abito rosso fuoco che ne esaltava le curve. Una cosa è certa: tra i due c'è stato un riavvicinamento.

VALERIA MARINI A DOMENICA LIVE: I RAPPORTI CON L'EX

In che rapporti sono ora Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori? La showgirl e l'ex produttore cinematografico hanno vissuto cinque anni turbolenti d'amore, ma anche quando è finita l'affetto non è mai scemato. Lo dimostra la cena dei giorni scorsi: Valeria è stata pizzicata in un ristorante romano con il suo ex. Scortata da De Luca, ha raggiunto Cecchi Gori provando ad evitare i clienti in cerca di un selfie dopo il suo ingresso. Stando a quanto ricostruito da Il Mattino, dopo un abbraccio e un bacio prolungato i due hanno cominciato una prolungata conversazione, di cui però non è emerso nulla circa il suo contenuto. Cosa si sono detti? Chissà se Cecchi Gori si è scusato per lo spiacevole incidente che è andato in scena in ospedale, quando è stato impedito l'accesso a Valeria Marini che voleva sincerarsi delle sue condizioni dopo il malore. E se invece ci fosse sotto un ritorno di fiamma?

