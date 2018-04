"Loro 1" di Paolo Sorrentino da domani al cinema/ Il regista su Silvio Berlusconi: "È la storia di un torero"

"Loro 1" di Paolo Sorrentino arriva domani al cinema: la prima parte del biopic su Silvio Berlusconi divide la critica tra melodramma ed eccessi di una stagione politica "decadente"

"Loro 1", un fotogramma del film di Sorrentino (YouTube)

Arriva domani in tutte le sale italiane “Loro 1”, prima parte del nuovo film diretto da Paolo Sorrentino e che, in forma di biopic, porta in scena questa volta la vita di Silvio Berlusconi, una delle figure più importanti non solo della politica ma pure della scena pubblica degli ultimi cinquant’anni: e, in attesa dell’esordio ufficiale, nella giornata di oggi è andata in scena la première della pellicola che vede Toni Servillo tornare a costituire il vecchio sodalizio col regista partenopeo e vestire i panni dell’ex premier, in un cast che vede la presenza, tra gli altri, anche di Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Fabrizio Bentivoglio e Kasia Smutniak, mentre lo stesso Sorrentino si è prodigato di diffondere un foglio contenente le sue note di regia per quello che è il suo ottavo film, seppure diviso in due parti (la seconda arriverà al cinema il prossimo 10 maggio) come oramai sembra essere diventata regola (mutuata peraltro dalla lunga serialità televisiva) anche nel mondo di celluloide. E, come si evince da qualche giudizio che comincia a trapelare, forse non ne basterebbero nemmeno tre di film per raccontare la sterminata miriade di episodi, pubblici, privati e al limite del leggendario, che hanno caratterizzato la vita di Berlusconi. Di certo c’è che, in questo primo “episodio”, l’ex Cavaliere figura poco e nulla, diventando il grande assente per circa un’ora, ma imponendo ancora di più la sua presenza scenica mentre Scamarcio (alter ego di Gianpaolo Tarantini) si muove tra Roma e la Sardegna circondato da belle donne e giri di affari più o meno ambigui: e l’entrata in scena di Berlusconi pare essere indimenticabile, vestito alla stregua di una odalisca…

"LORO 1", LE NOTE DI REGIA

E per capire lo spirito di “Loro 1” è necessario rifarsi anche alle note di regia che Paolo Sorrentino ha voluto divulgare alla vigilia dell’uscita al cinema del suo ultimo prodotto di fiction che, ancora una volta, si avvale della sceneggiatura firmata anche da Umberto Contarello. Tra farsa, scene al limite surreale e quella messa in scena che oramai è diventato un tratto distintivo del regista napoletano, il film prova a raccontare quel mirabolante Circo Barnum di personaggi che per anni hanno ruotato attorno alla figura di Silvio Berlusconi, specialmente durante le sue ultime esperienze da Presidente del Consiglio. E pare non mancare una visione a metà tra l’ironico e lo spiazzante per un mondo definito “decadente e amorale” che però semina solo alcuni indizi e lascia impressioni vaghe in vista della seconda parte, nella quale la tragica e a tratti dionisiaca figura dell’oramai ex Cavaliere dovrebbe emergere in tutta la sua potenza scenica. Non a caso, nelle suddette note di regia, Sorrentino spiega che il suo obiettivo era “tratteggiare per squarci, attraverso una costellazione di personaggi, un momento storico (tra il 2006 e il 2010, NdR) definitivamente chiuso” ma che lui stesso definisce amorale e allo stesso tempo ancora vitale.

PAOLO SORRENTINO, "BERLUSCONI E' UN TORERO"

Nella visione che ha ispirato Paolo Sorrentino in “Loro”, Berlusconi ha rappresentato e rappresenta per milioni di italiani una sorta di “paradiso in carne e ossa” e che sintetizza molto bene la contraddizione di molte persone: quindi, non solo la visione pubblica dell’uomo Berlusconi ma anche e soprattutto quella privata, non seguendo “il principio di rilevanza dettata dalla cronaca di quei giorni ma scavando a tentoni nella sua coscienza”, occupandosi di un mistero che parrebbe insondabile. Insomma, Sorrentino prova ad operare quella che, nel caso di altri uomini politici, era una “disincarnazione del potere” anche se nel caso del leader di Forza Italia si parla di “un infaticabile narratore di se stesso” che è oramai diventato un simbolo, una “proprietà comune” che bene rappresenta gli italiani. “Un torero” conclude Sorrentino parafrasando quanto scriveva Ernest Hemingway in Fiesta.

