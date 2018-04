AIDA NIZAR/ Stasera nuova lite trash con Cristiano Malgioglio? (Grande Fratello 2018)

Aida Nizar è fra i concorrenti più attesi del Grande Fratello 2018, anche se la spagnola vulcanica e pittoresca ha già trovato una sua nemesi. Non si tratta di un altro concorrente della Casa, in cui promette comunque di creare scompiglio, ma di Cristiano Malgioglio. Dopo essere stata annunciata con squillo di trombe e rumore di pale di elicottero, Aida è infatti atterrata sull'area rossa che precede l'ingresso nella Casa, ma non è riuscita a entrare per via dei tempi ristretti della puntata. E questo anche considerando il suo piccolo show in stile sopravvissuta: scene trash già viste, iniziate con il famoso bacio del suolo italiano per dimostrare la sua devozione. Un gesto che del resto Aida ha già avuto modo di fare prima, in occasione del suo ingresso negli studi pomeridiani di Barbara d'Urso. La parlantina della Nizar non è piaciuta affatto a Malgioglio, che in qualche modo si è sentito spodestato del suo ruolo di Regina del reality. Per questo e senza mezzi termini ha chiesto alla padrona di casa di buttare fuori la spagnola prima ancora che entrasse nella Casa. E sembra che alla fine abbia centrato il suo obbiettivo, dato che Nizar diventerà forse una concorrente effettiva solo questa sera. Un punto interrogativo che dovrà essere approfondito: era tutto calcolato?

AIDA NIZAR, RESTERÀ AL GRANDE FRATELLO?

I fan spagnoli di Aida Nizar di certo non vedono l'ora di vederla al GF 2018. La spagnola ha avuto già modo di farsi conoscere nel suo Paese proprio per le partecipazioni nei reality gemelli, in cui non si è tirata indietro di fronte a scontri, possibili amori e molto altro ancora. La peperina promette guerra e passione a colpi di voce alta e molto altro ancora: non è chiaro tuttavia se il suo ruolo sarà davvero quello della semplice concorrente. Non quadra infatti a tanti fan il suo ingresso tardivo nella Casa, come manifestato sui social: si prevede infatti che Aida dovesse già entrare nel reality solo in seguito all'eliminazione di uno dei due Superboni che si trovano ora al televoto. Quello che è certo è che gli animi si infiammeranno ancora di più proprio grazie alla sua presenza e che le verrà resa vita difficile da Cristiano Malgioglio, come ha ribadito in questi giorni sui social. Dato che in questa prima settimana si sono verificati tanti scontri all'interno della Casa fra diversi concorrenti, non ci sono dubbi che Aida regalerà quella fiamma in più che sarà in grado di incendiare gli animi e la location.

AIDA NIZAR, I TRASCORSI NEL GRANDE FRATELLO IN SPAGNA

Le possibilità che Aida Nizar faccia un GF 2018 senza colpi di scena sono davvero poche. La spagnola è diventata famosa in madre patria proprio per determinati siparietti trash che hanno conquistato il cuore degli amanti del genere e che allo stesso tempo le hanno permesso di ottenere una squalifica. Hot e bollente, Aida non ha di certo freni sia nel comportamento che nelle parole, che spesso diventano un vero e proprio fiume in piena. Di certo Cristiano Malgioglio ipotizza una sua uscita di scena subito dopo l'arrivo nel reality, ma di contro gli autori italiani potrebbero già aver messo in conto determinate dinamiche legate alla spagnola. Soprattutto per quanto riguarda le quote blu della Casa, che potrebbero rimanere folgorati dalla sensualità di Aida. O almeno questa è la promessa fatta dalla stessa gieffina in occasione della prima diretta. E se associamo il suo nome a quello già fumantino di Lucia Bramieri o quello piccato di Baye Dame, possiamo ipotizzare già che troverà pane per i suoi denti per eventuali litigi.

