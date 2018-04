ALESSIA PRETE/ Amata nella Casa stringe amicizia con Valerio Logrieco (Grande Fratello 2018)

Alessia Prete è riuscita ad attirare gli sguardi maschili al Grande Fratello 2018. Ha stretto amicizia con Valerio Logrieco e sembra essere amata nella Casa

Alessia Prete

Alessia Prete è riuscita ad attirare gli sguardi maschili al Grande Fratello 2018. La concorrente si è presentata in tutta la sua spontaneità ai concorrenti della Casa e sembra proprio che questo suo comportamento abbia acceso qualche speranza in più ai gieffini. Un'eventualità di cui del resto era consapevole ancora prima di fare il suo ingresso nel reality. Alessia infatti ha confidato alle colleghe donne di sapere quale impressione possa dare in prima battuta agli uomini, che tendono a travisare la sua apertura e spontaneità con una disponibilità del tutto diversa. La gieffina tuttavia è stata chiara: non è alla ricerca dell'amore e non è questo il suo obbiettivo nella Casa. Una frase coerente rivelata nelle ore notturne del reality che sembra corrispondere con il comportamento tenuto dalla concorrente negli ultimi giorni. Eppure sembra proprio che sia riuscita ad attirare l'attenzione di Valerio Logrieco, che ha ammesso di aver deciso di conoscerla prima di una sua eventuale eliminazione dalla Casa. Una dichiarazione a mezza bocca che sembra aver incontrato il favore della stessa Alessia: i due nei giorni successivi sono stati più uniti che mai.

ALESSIA PRETE, AMATA DENTRO LA CASA DEL GF

Per ora il GF 2018 di Alessia Prete scorre senza troppi intoppi, sia per la relazione con le concorrenti, sia per quella instaurata con i gieffini. Amata a furor di popolo della Casa, la ragazza ha saputo catturare la benevolenza dei presenti grazie a ingredienti semplici e genuini, a cui qualcuno ha aggiunto anche un pizzico di sensualità. Durante la sfilata mare dello scorso venerdì, Filippo Contri non riusciva a staccarle gli occhi di dosso, anche se erano trascorse poche ore dal bacio del Superbono con Lucia Orlando. Quello che i fan hanno potuto notare in questa prima settimana di reality è che l'animo tranquillo di Alessia le permetterà difficilmente di entrare in rotta di collisione con un altro concorrente, come invece è già accaduto ad altri inquilini. Il suo animo mite e poco incline allo scontro le darà modo di coltivare un'esistenza serena nella Casa? Per ora questo suo approccio alle dinamiche di gruppo sembra rivelarsi già vincente, soprattutto se si considera che altri concorrenti hanno già avviato delle battaglie personali. Del resto Alessia ha trovato un suo equilibrio: la conoscenza con Filippo Contri da un lato e l'amicizia con Veronica Satti e Lucia Orlando dall'altra.

LE CHANCE DI VITTORIA

Alessia Prete è fra le superfavorite alla vittoria del GF 2018. Anche se è troppo presto per parlare già di chi taglierà il traguardo finale, il nome della gieffina è fra i primi posizionati dalle case di scommesse per l'ultimo podio. La quota di Eurobet è infatti di 5.00, mentre la Sisal la piazza a 4.00. Un punteggio che la avvicina di molto a Matteo Gentili, leggermente più svantaggiato, ma che non le permette di superare Danilo Aquino, in posizione migliore. Gli equilibri presto potrebbero cambiare e non è escluso che Alessia riesca a superare in tempo record anche il più favorito dai bookmakers. L'unico neo che è possibile notare per ora nel percorso della gieffina riguarda la poca apertura alle riflessioni più profonde. Incline allo scherzo e al gioco, è di certo in prima linea per portare il buonumore in Casa. Potrà essere sufficiente in questo momento, in cui gli equilibri sono ancora da definire, ma a lungo andare potrebbe non riuscire a colpire il pubblico in modo positivo o negativo.

