Al Bano e Romina Power/ Loredana Lecciso: "lei lo ha fatto ammalare!" (Pomeriggio 5)

A Pomeriggio 5 il triangolo formato da Al Bano, Romina e Loredana Lecciso, che sulle pagine di un noto settimanale ha accusato la sua rivale di essere la responsabile del malore di Al Bano.

23 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Al Bano e Romina Power

Il triangolo formato da Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso continua a infiammare le pagine di Gossip e, fra pochi minuti, la faida familiare del trio più discussa delle ultime settimane sarà protagonista a Pomeriggio Cinque con uno scoop che potrebbe riscrivere completamente la storia degli ultimi mesi. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ha recentemente accusato Loredana Lecciso di essere in parte la causa del malore che lo colpì nello scorso dicembre, quando un improvviso infarto lo costrinse a un ricoverò d'urgenza in ospedale e ad annullare tutte le date del suo tour. Oggi, a quanto pare, la Lecciso ha deciso di replicare a quelle parole avvelenate, rilasciando una lunga intervista a un noto settimanale; così come si legge sulla copertina di Oggi, l'ex del cantante si sarebbe difesa da questa accusa addossando tutte le colpe a colei che in questi ultimi mesi, con il suo riavvicinamento, avrebbe creato tensione nella sua storia d'amore con Al Bano: Romina Power. Ma chi è la vera causa del malore del cantante?

PATRIZIA GROPPELLI SUI SOCIAL: "UN PO' DI RISPETTO"

I continui botta e risposta che nelle ultime settimane hanno riportato in auge il chiacchieratissimo triangolo fra Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power è stato aspramente criticato da Patrizia Gropppelli, che sui social ha espresso il suo punto di vista, cercando di porre fine a una faida che ormai impazza sul gossip da tempo. La nota opinionista di Pomeriggio Cinque, infatti, ha recentemente lanciato un appello sul web, con il quale ha chiesto ai due coniugi Carrisi di porre fine alla querelle nel rispetto di ciò che di buono è nato dalla loro relazione: "Un po' di rispetto e dignità - ha tuonato infatti la Groppelli - non nascerà nulla di buono". Oggi pomeriggio, di tutto questo si occuperà Barbara D'Urso, che per la pagina pomeridiana che il suo contenitore dedica al gossip, cercherà di far luce sulla vicenda anticipando tutti i dettagli che saranno pubblicati sul nuovo numero del settimanale DiPiù.

