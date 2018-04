Alba Parietti/ E la bocciatura del figlio alla Maturità: Da lì è cambiata la sua vita (Che fuori tempo che fa)

Alba Parietti ha già annunciato la prossima presenza televisiva sui social, riscuotendo un forte successo fra i fan. L'intelligenza della panterona non passa di certo inosservata ed è uno dei motivi per cui ha saputo conquistare una grande fetta di pubblico italiano nel corso della sua carriera. Alba Parietti sarà infatti fra gli ospiti di Che fuori tempo che fa, nella puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 23 aprile 2018. Non sarà solo una bella presenza la sua, anche se la showgirl vanta ancora un fascino che la rende carismatica e brillante. Negli ultimi giorni infatti ha espresso un forte sostegno a favore di chi è costretto a lavorare senza usufruire di diritti sia in termini economici che umani. A Quinta Colonna, la Parietti ha sottolineato come i fattorini del cibo in particolare debbano affrontare un lavoro faticoso e spesso a contatto con situazioni disagiate dovute al maltempo, senza di contro avere un corrispettivo economico adeguato al loro contributo nel mondo del lavoro. Ai telespettatori l'intervento dell'Alba nazionale sembra essere piaciuto oltre ogni aspettativa, soprattutto perchè agli occhi di molti, come sottolineato nei commenti sui social, la showgirl riesce a dare voce agli inascoltati. Un piccolo successo che forse ha oscurato le recenti contestazioni ricevute per aver dato il proprio supporto a Matteo Salvini.

ALBA PARIETTI RICORDA GLI ESAMI DI MATURITÀ DEL FIGLIO FRANCESCO

Si avvicina sempre di più il momento della maturità 2018 e Alba Parietti non ha potuto evitare di rievocare un episodio del passato collegato all'esperienza del figlio Francesco Oppini. In un post su Facebook, la panterona italiana ha condiviso con i fan quanto accaduto diversi anni fa, quando il figlio si è trovato a dover affrontare l'esame in grado di preoccupare tutti gli studenti italiani, di ogni fascia d'età. Un periodo difficile per il figlio della Parietti, che si è ritrovato a doversi presentare di fronte alla Commissione con diverse lacune: a discapito delle prospettive infauste, l'ex marito della showgirl gli ha voluto accordare una vacanza, proprio una settimana prima del fatidico giorno. Alla fine la maturità non è andata bene a Francesco, rivela Alba, ma la bocciatura gli è servita per non prendere questo importante step scolastico come una sorta di gioco. Ed è stato in quel momento, condida la showgirl, che la vita del figlio è cambiata in modo radicale: ecco perché alla fine può dichiararsi contenta di aver vissuto al suo fianco quel piccolo scivolone scolastico. L'uomo che è oggi infatti è una conseguenza della presa di coscienza della propria immaturità e delle proprie lacune. Clicca qui per leggere il post di Alba Parietti

