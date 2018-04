Alberto Mezzetti / Tarzan di Viterbo contro tutti: dal possibile ritiro alla nomination (Grande Fratello 2018)

Alberto Mezzetti, Tarzan ha fatto parlare di un suo possibile addio alla casa. È già in rottura con gli altri inquilini, finirà in nomination già stasera? (Grande Fratello 2018)

Alberto Mezzetti, Grande Fratello 2018

Il Tarzan di Viterbo è già uno dei più famosi e dei più ricercati sui social e in tv ma in una settimana ha già combinato di tutto: dal piccolo incidente alla lite con Lucia Bramieri, dalle parole sconvolgenti al possibile ritiro e alla sicura nomination di questa sera. Insomma, Alberto sicuramente ha lasciato i suoi colleghi senza parole soprattutto quando ha rivelato che le emozioni che gli interessavano le ha già provate e che non sembra essere interessato ad andare avanti: "uscire adesso o tra due settimane sarà lo stesso". I compagni non hanno visto di buon occhio le sue dichiarazioni e anche se lui sembra aver fatto già un passo indietro, gli altri sono pronti a nominarlo per fargli pagare lo scotto di una settimana travagliata. Come se la sua voglia di uscire non bastasse, anche alcune dichiarazioni sulle donne e sulle sue "prestazioni" hanno infastidito gli altri e soprattutto Marina che gli ha già annunciato che lo nominerà per quanto è fastidioso. Lui non teme le nomination ed è convinto che tutto sia nelle mani del pubblico. Lo salveranno per la sua simpatia? (Hedda Hopper)

PROBLEMI ECONOMICI ALLA BASE DELLA SUA DECISIONE

Alberto Mezzetti non ha trovato di certo vita facile al Grande Fratello 2018. Il Tarzan di Viterbo ha avuto modo di litigare già con mezza Casa a poche ore dal suo ingresso nel reality e sembra proprio che non riesca a risollevarsi. La prima mezza lite lo ha visto in contrasto con Danilo Aquino e Baye Dame, per via di improbabili spiegazioni sui suoi attuali debiti. Il motivo per cui Alberto ha scelto di partecipare al reality è infatti di riuscire a risollevarsi in via definitiva dai problemi economici che lo hanno colpito alcuni anni fa e che si trascina ancora dietro. Per questo ha deciso di mettere a disposizione il proprio stipendio e quello della madre, lasciando alle banche la possibilità di scegliere quanto trattenere per garantirgli di estinguere il debito in fretta ed allo stesso tempo di mantenersi. Parole che non hanno convinto il tecnico romano e la Drag Queen del Mucassassina, che hanno subito contestato le sue parole. Più morigerata invece la reazione degli altri concorrenti uomini presenti, che nei giorni successivi hanno avuto però da ridire con Alberto. E quest'ultimo può gloriarsi di almeno due primati: aver fatto arrabbiare il più mite Matteo Gentili ed aver avuto uno scontro con Lucia Orlando. Nel primo caso ha 'osato' fare alcune affermazioni sul comportamento che il calciatore dovrebbe avere nella Casa, mentre nel secondo si è spinto oltre e senza mezzi termini ha suggerito alla gieffina di perdere 5 kg in punti strategici.

I PROBLEMI DELLA PRIMA SETTIMANA

L'ingresso di Alberto Mezzetti al Grande Fratello 2018 era passato forse in sordina, ma ha saputo farsi conoscere dagli altri concorrenti in tempo record. E non sempre in modo positivo, visto che gli scontri finora accaduti nella Casa lo hanno riguardato in via diretta. Eppure, come ha dovuto ammettere Danilo Aquino a breve distanza dall'ultimo scontro, il Tarzan di Viterbo è notato di una simpatia senza pari e finché i discorsi non diventano profondi, riesce pure ad essere una compagnia piacevole. Purtroppo con tutta la Casa contro ci sono davvero poche possibilità che Alberto possa riuscire a rimanere a galla in un mare così in tempesta. Non è un caso infatti che dopo l'ennesima lite con Danilo abbia chiesto agli autori di abbandonare al più presto il reality. Permesso per ora non accordato: tutti i concorrenti coinvolti nelle liti con Alberto sono stati però chiamati in confessionale. Per ora le principali case di scommesse non contano troppo sulla vittoria di Mezzetti: la quota di Eurobet è 26, contro un 25 assegnato dalla Sisal. Troppo poco se si considera che è molto lontano dai primi sei posti nella classifica delle preferenze.

RIUSCIRÀ A INTEGRARSI?

Il Grande Fratello 2018 potrebbe dare la possibilità ad Alberto Mezzetti di riuscire a risalire la china. Tutto sta nella capacità del concorrente di riuscire ad integrarsi nel gruppo, impresa non semplice dato che a suo dire i suoi valori e quelli degli altri gieffini non coincidono in nessun punto. Anche se non ha puntato il dito contro gli inquilini, Alberto ritiene di essere fin troppo vero per le dinamiche della casa ed il mondo dello spettacolo si adatterebbe ben poco alla sua personale visione della vita e dell'amicizia. Alberto di certo ce la sta mettendo tutta, ma forse è proprio questo comportamento forzato a non convincere la Casa della sua buona fede. Dovrebbe cercare di creare delle alleanze, ma per ora sembra più intento a distruggere quel poco che ha creato ed a trovare piuttosto degli acerrimi nemici. A meno che la situazione non cambi, diversi gieffini si sono dichiarati pronti a spedirlo in nomination, convinti che il pubblico non esiterà ad eliminarlo.

