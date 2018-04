Angelo Sanzio, il Ken italiano/ Confessione shock:"avances dai padri dei miei amici" (Grande Fratello 2018)

Angelo Sanzio, meglio noto come il ken umano, nella casa del Grande Fratello 2018 è già una star; sui social, però, la sua presenza nel reality di Mediaset non è vista di buon occhio...

Angelo Sanzio

Angelo Sanzio è il più apprezzato al GF 2018 dagli altri concorrenti: basta vedere come viene coccolato e tenuto in considerazione. Il creatore di profumi ha saputo farsi apprezzare dai compagni di viaggio per la sua profondità e per il suo carattere solare, attento a raccogliere le confidenze degli altri gieffini ed allo stesso tempo a divertirsi. Lo dimostra il fatto che sia il più quotato come ascoltatore da Lucia Bramieri, che in questi giorni ha avuto modo di parlare molto di sé dal punto di vista sentimentale, anche per quanto riguarda il periodo precedente alle sue nozze con Cesare Bramieri. Angelo sembra aver trovato un equilibrio solido all'interno della Casa e di certo non sta subendo la gogna che si è verificata invece sui social, lontano dal suo sguardo. I telespettatori infatti hanno sollevato non poche critiche sulla presenza di Angelo nel reality per via del suo accostamento a Ken ed alla sua decisione di sottoporsi a delle operazioni estetiche solo per assomigliare al famoso fidanzato di Barbie. Per diversi italiani il Grande Fratello avrebbe dovuto chiudere le porte ad Angelo per evitare di trasmettere un messaggio sbagliato ai giovani e giovanissimi. In Casa invece Angelo è diventata una vera e propria star, apprezzato sia dalle concorrenti donna che dagli inquilini uomini.

I TRAUMI DEL PASSATO TORNANO A GALLA

Il Grande Fratello 2018 ha permesso ad Angelo Sanzio di mostrare il proprio carattere e fare qualche piccola confessione sul suo passato alle prese con bullismo ed insulti. Il gieffino più solare della Casa nasconde infatti un passato doloroso, collegato in via diretta con la mancata accettazione del suo fisico. E' stato questo il motivo del resto che lo ha spinto ad intraprendere un percorso di operazioni estetiche, scelte per migliorare il proprio aspetto. Il confronto con i bulli ha provocato un forte crollo emotivo in Angelo, che di contro ha anche subito diversi shock in ambito amoroso. Durante una chiacchierata con le ragazze della Casa ha rivelato infatti di aver subito delle avances da parte del padre di un amico, subito dopo aver compiuto la maggiore età. Un evento che lo ha scosso non poco, soprattutto perché non riusciva a comprendere come un uomo che lo aveva visto crescere arrivasse a manifestare determinate attenzioni nei suoi confronti. Un vero trauma che si sarebbe ripetuto anche con altri padri di famiglia: il concorrente è crollato così verso un forte baratro che lo ha portato a provare un odio profondo verso le persone del suo stesso sesso. E' riuscito a guarire solo grazie ad un percorso con una psicologa, soprattutto per risolvere i problemi relazionali con gli altri uomini.

LO SCREZIO CON DANILO D'AQUINO

Il GF 2018 potrebbe rivelarsi vincente per Angelo Sanzio, almeno per quanto riguarda la sua presenza nella Casa. Per ora è uno dei pochi concorrenti che è riuscito ad intrecciare splendidi rapporti sia con i maschi che con le femmine, come dimostra il suo legame con Patrizia Bonetti e con Valerio Logrieco. L'unico dubbio è sul possibile televoto, data la pioggia di contestazioni sollevate da una parte dei telespettatori. Anche se per alcuni fan del reality la profondità di Angelo è evidente, altri non vedono di buon occhio il messaggio che invia in modo indiretto, per via del suo aspetto ritoccato con l'estetica. E questo potrebbe compromettere la sua presenza nella Casa se messo a confronto con altri concorrenti più popolari, come per esempio Matteo Gentili. Difficile per ora che Angelo possa finire in nomination per volere dei compagni d'avventura: l'unico con cui ha avuto un piccolo screzio è Danilo Aquino, per via della lite avvenuta fra il tecnico e Lucia Bramieri. Il tutto risolto nel giro di pochi minuti: il Ken italiano si tiene a debita distanza dai litigi della Casa e preferisce dispensare consigli piuttosto che attriti. L'impressione tuttavia è che non abbia ancora mostrato il suo vero carattere e che sia ancora in una fase di osservazione, che non permette di intuire quale sia la sua strategia.

