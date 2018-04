BOBBY SOLO/ "Malgioglio, è pagato per fare il suo lavoro, fa parte della farsa"

Bobby Solo, dopo aver risposto alle dichiarazioni di sua figlia Veronica Satti, ha detto la sua anche su Cristiano Malgioglio, promettendo velatamente di rivolgersi ai suoi legali.

23 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Bobby Solo

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello 2018, Cristiano Malgioglio ha tuonato contro Bobby Solo, colpevole, a suo dire, di aver trascurato sua figlia allontanandosi da lei per decenni. Nell'ultima settimana, a rispondere al noto paroliere è stato lo stesso cantante, che, rilasciando un'intervista al settimanale Spy, ha evidenziato come le affermazioni del noto opinionista di Mediaset potrebbero in realtà essere parte del teatrino messo in piedi dal reality show: "Malgioglio lo conosco dal 1967 e gli voglio un bene dell'anima - ha ammesso infatti Bobby Solo - ma è pagato per fare il suo lavoro e fa parte della farsa, è giusto che lo dica". Con le sue dichiarazioni, però, il cantante sembra voler mettere in guardia sia Malgioglio che eventuali detrattori dall'affermare qualunque cosa sul suo conto, preannunciando, forse velatamente, di essere intenzionato a rivolgersi ai suoi legali: "Io sono pagato per suonare la chitarra, Malgioglio per fare quello e gli avvocati per fare le cause". Cristiano Malgioglio replicherà questa sera?

LA RISPOSTA DELLA SUA EX, MIMMA FOTI

Con l'ormai imminente seconda diretta del Grande Fratello 2018, sono in molti a chiedersi se Veronica Satti, questa sera, riceverà un messaggio da parte di suo padre. Bobby Solo, infatti, negli ultimi giorni ha replicato mezzo stampa alle parole che la ragazza gli ha riservato nella casa di Cinecittà, portando alla luce una verità dove tutte le colpe di quanto accaduto sarebbero da addebitare soprattutto a Mimma Foti, madre di Veronica. Il cantante ha infatti ammesso sulle pagine di Spy che la porta della sua casa per Veronica era sempre aperta e che sarebbe stata invece la Foti a montare un caso con la speranza di ottenere visibilità e sfondare nel mondo della musica. "Lui ha sempre avuto questa cosa... non è così, io ho continuato a cantare, non sono diventata Laura Pausini ma ci sono tanti cantanti, gente che fa il piano-bar, si guadagna da vivere onestamente. Poi la fortuna, la capacita...", ha ammesso la madre di Veronica a Domenica Live, confermando inoltre che per sua figlia, Bobby Solo non ha mai lasciato "la porta sempre aperta": "Ma uno che dichiara 'mia figlia è nata da una notte d'amore' dice delle menzogne, non è più credibile!".

© Riproduzione Riservata.