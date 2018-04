Barbara d'Urso/ Il suo “ragazziii” pronto a cancellare Marcuzzi e Ilary Blasi (Grande Fratello 15)

Barbara d'Urso torna al timone del Grande Fratello 15, in onda questa sera su Canale 5 con la seconda puntata in diretta dalla casa di Cinecittà.

Barbara d'Urso conduce al Grande Fratello 15

Le voci su una presunta lite fra Barbara d'Urso e Ilary Blasi sembrano essere giunte al capolinea. Nei scorsi giorni alcuni malpensanti hanno parlato infatti di possibili attriti fra le due regine del reality, dovuti alla scelta della madrina del Grande Fratello 2018 di usare parte degli ingredienti propri della versione Vip del reality. Una guerra che non riguarda quindi gli ascolti, ma le fattezze dei due programmi. E invece la Blasi ha voluto azzittire le voci e fare i suoi personali complimenti alla collega durante l'ultima puntata de Le Iene, ricordando che il GF 2018 è guidato da una brillante conduttrice. A nulla è servita la gag di Teo Mammuccari per far cadere la moglie di Francesco Totti nella trappola: quell'attrito che vede le due timoniere in netto contrasto è stato messo a tacere grazie all'indifferenza assoluta della diretta interessata. Nel frattempo, la d'Urso continua la sua corsa e tiene salde le redini di tre programmi, motivo che l'ha spinta a spostare lo studio di uno dei suoi storici programmi a Roma, per evitare troppi viaggi e sballottamenti.

Carmelita a confronto con le colleghe più giovani

I fan hanno applaudito con calore il ritorno di Barbara d'Urso al Grande Fratello 2018, manifestando sui social un forte consenso per le sue abilità nella conduzione. Il paragone con Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi è stato immediato e motivo anche di scherno verso le due colleghe di Barbarella. Tanti telespettatori hanno infatti notato come a differenza delle due timoniere bionde, la d'Urso sia stata in grado di guidare la prima diretta senza l'uso della cartellina e senza dover sottostare a dinamiche scelte dalla produzione. Un punto a favore della più abile delle tre conduttrici, a detta di alcuni, ma secondo altri il motivo sarebbe un altro. I telespettatori più maligni non hanno potuto infatti non commentare con frasi velenose contro Carmelita: dal loro punto di vista la mancanza di una scaletta sarebbe dovuta in realtà alla presenza di un gobbo in studio, per via della vista compromessa della conduttrice. Un fattore dovuto all'età, scrivono sui social, e che non dimostra per forza la sua bravura come burattinaia della Casa.

Barbara d’Urso e l'ultima parola sull’Isola dei famosi

Mentre i presunti dissapori fra Barbara d'Urso e Ilary Blasi sembrano ormai chiariti, si affaccia al Grande Fratello 2018 un altro problema con la terza conduttrice dei reality firmati Mediaset. Si tratta di Alessia Marcuzzi e non riguarda di un attacco diretto da Barbarella alla collega, anche se nel corso dell'Isola dei Famosi le due regine del tubo catodico hanno avuto modo di scambiarsi frecciatine sottili. La d'Urso ha infatti preso posizione nei confronti del canna-gate che ha crocifisso Eva Henger, una delle ospiti più assidue dei suoi salotti, ed ha sottolineato di credere fortemente alla versione dell'ex Naufraga. Come sottolinea TvZap, la conduttrice ha approfittato dell'occasione per commentare l'entrata con colpo di scena di Valerio Staffelli nell'ultima diretta dell'Isola, attaccando di contro la produzione per la decisione di far finta di niente di fronte alle evidenti accuse di Striscia la Notizia. Parole che gli haters hanno subito attribuito alla Marcuzzi e non agli autori, nonostante Barbara abbia subito sottolineato nel suo intervento che le sue parole non erano dirette alla conduttrice, rispettabile per il suo ruolo e libera di condurre il programma come meglio crede.

