Barbara d'Urso furiosa con Alessia Mancini/ Lite dietro le quinte a Domenica Live: “Faccia di merd…”

Domenica Live, lite nei camerini del programma di Barbara d'Urso: “Hai una faccia di merd*!”, Cecilia Capriotti ed Elena Morali, furia cieca contro Alessia Mancini.

23 aprile 2018 Valentina Gambino

Domenica Live, lo scontro trash a suon di offese

Momenti di fortissima tensione ieri a Domenica Live. Alessia Mancini ospite in studio da Barbara d’Urso, pare avere fatto i capricci in camerino, impedendo alle altre ex naufraghe dell’Isola di potersi truccare. Questo almeno, ciò che è emerso durante lo scontro con protagoniste anche Cecilia Capriotti ed Elena Morali, più inferocite che mai. Il programma in Honduras è giunto al termine ma i litigi sembrano essere ancora l’unico argomento di conversazione possibile. Ed infatti, proprio l’ex Velina ha affermato di avere voluto essere presente per una sorta di reunion che invece si è inevitabilmente trasformata in una specie di “uno contro tutti”. Dopo queste parole, anche Barbara d’Urso si è mostrata infastidita, ma il litigio in diretta è proseguito senza nemmeno troppi mezzi termini. La showgirl è stata attaccata dal resto del gruppo per gli atteggiamenti troppo autoritari e proprio la combo Capriotti-Morali le ha lanciato un dardo infuocato dietro l’altro senza che lei potesse nemmeno replicare.

Domenica Live, lo scontro trash a suon di offese

Dopo uno scontro verbale non da poco, Alessia Mancini è sbottata facendo una rivelazione del tutto inaspettata: "Sono uscita dalla sala trucco piangendo per le cattiverie che Elena Morali e Cecilia Capriotti hanno detto nei miei confronti. Mi hanno detto 'è inutile che ti metti le ciglia finte tanto hai una faccia di merd*, tanto sei brutta lo stesso'". Queste affermazioni però, sono state smentite proprio dalle dirette interessate che ovviamente, hanno affermato di non avere mai detto nulla di simile, per poi infierire ancora: “Sei falsa, bugiarda". Ma l’episodio sgradevole aveva già avuto inizio in precedenza, quando Elena e Cecilia hanno accusato Alessia di avere criticato la presenza a Domenica Live: “Io non ho bisogno di andare a fare teatrini dalla d’Urso”, avrebbe detto l’ex Velina. A quel punto, Barbara d’Urso si è scagliata contro la Mancini: “Tu hai ricevuto esattamente lo stesso trattamento degli altri naufraghi, anzi, avevo preparato cose molto carine per te, e sinceramente mi dispiacerebbe molto se tu avessi detto queste cose”.

© Riproduzione Riservata.