Baye Dame/ Per i bookmaker ha già vinto, ma dentro la casa la pensano diversamente (Grande Fratello 2018)

Baye Dame ha commosso il pubblico del Grande Fratello 2018 con la sua storia personale. Di origine senegalese, è stato affidato dalla madre biologica ad una coppia italiana per dargli la possibilità di avere una vita migliore. La donna infatti aveva appena perso il marito e con due figlie più grandi a carico, ha preferito dare al suo unico maschietto una chance in più. Per molti versi è stata la fortuna di Baye, che ha potuto trovare due genitori eccezionali in grado di aiutarlo nella sua difficile crescita, fatta di bullismo e di tanti scontri con i coetanei. Una situazione del tutto diversa a quella che sta vivendo nella Casa, dato che Baye è in apparenza uno dei preferiti dagli altri concorrenti. Di certo lo è agli occhi di Lucia Orlando, con cui ha avuto modo di stringere una forte amicizia fin dai primi istanti. E lo è anche per Danilo Aquino, verso cui esercita un forte ascendente. Per ora contro il senegalese c'è solo una concorrente: Patrizia Bonetti. La modella attenta alla griff ed ex fidanzata di Gianluca Vacchi fa parte di un mondo molto lontano rispetto a quello di Dame, che non ha perso occasione a bacchettarla più di una volta. La prima lite della Casa riguarda infatti loro due ed anche se tutto per ora sembra messo a tacere, si prevedono ancora scintille. Baye ha giocato inoltre un ruolo fondamentale durante l'ultimo attrito fra Danilo e Alberto Mezzetti: data l'esplosione del tecnico, il senegalese gli ha suggerito di non cadere nelle provocazioni e di cercare di pensare alla convivenza piuttosto che alla guerra.

PER I BOOKMAKER È LUI IL FAVORITO PER LA VITTORIA FINALE

Baye Dame è uno dei super favoriti del Grande Fratello 2018. Questa l'analisi attuale delle case di scommesse, che lo vedono addirittura al quarto posto fra i papabili alla vittoria. 9 quote per Eurobet e Sisal ed a breve distanza dall'amico Danilo Aquino e dal placido Matteo Gentili. I punti di forza di Baye sono di certo tanti: è in grado di animare la Casa, è attento a portare allegria. Generoso con i compagni ed in grado di intrecciare subito rapporti intensi con le donne. E' forse uno dei concorrenti più completi di quest'edizione ed in grado di riservare ancora enormi sorprese. Attenzione tuttavia alle sue strategie. Anche se sembra deciso a mantenere le acque tranquille fra tutti i gieffini, Baye ha già intuito chi può essere suo alleato e chi invece è un nemico da abbattere. E non necessariamente perché si teme la forza di un presunto rivale. Per ora Baye sembra puntare tutto sull'analisi dei concorrenti in gara e visto che gli sono precluse le quote rosa, per motivi logistici, può contare sulle confidenze di Lucia Orlando, che gli fornisce importanti informazioni sull'altra metà della Casa.

QUANTI PROBLEMI CON PATRIZIA...

Il futuro di Baye Dame al Grande Fratello 2018 potrebbe non rivelarsi così roseo. La nemica giurata Patrizia Bonetti non è infatti da sottovalutare e promette tempesta nel giro di poco tempo. La gieffina non ha peli sulla lingua, così come il senegalese e questo potrebbe generare ulteriori scontri. Dame farebbe bene in questo momento a creare più alleanze possibili, ma non superficiali. Il tempo trascorso per ora è ancora poco, ma i giorni scorrono in fretta ed è bene prevenire eventuali nomination. Per ora il suo comportamento lo mette al centro dei riflettori per quanto riguarda il divertimento, la musica e la danza sfrenata, ma rimane invisibile su tanti altri aspetti della routine quotidiana. Le sue confidenze con Lucia Orlando sono tra l'altro sottoposte all'occhio malizioso degli autori: che cosa succederà quando i discorsi dei due gieffini verranno resi noti anche agli altri concorrenti? I gieffini maschi in particolare potrebbero gradire poco questo modo di fare e potrebbe spezzarsi anche il sodalizio per ora creato con la maggior parte delle donne.

