Bullo a Le Iene/ Video, il ragazzo che ha offeso il suo professore denuncia: "ricevo minacce di morte"

Il ragazzo di Lucca reo di aver insultato il suo professore, è finito in rete e a Le Iene dove ha denunciato di aver ricevuto una serie di minacce di morte, cosa gli accadrà?

23 aprile 2018

Se nei giorni scorsi ha fatto discutere l'intervento di un haters di Giulia De Lellis a Le Iene, anche oggi le polemiche non mancano per via della breve intervista che ieri ha visto protagonista il giovane di Lucca reo di aver preso in giro e offeso il suo professore. Il video che lo ritrae in quel momento, proprio in aula, è finito in rete e sui social diventando virale e indignando genitori e professori e riaprendo il dibitatto sull'educazione e l'eccessiva permessitività. Ieri Le Iene gli hanno dato la parola oscurando il suo volto e cambiando la voce anche se, a sentire le sue parole, a poco serve visto che ormai lo riconoscono e continuano a minacciarlo sui social e non solo. In particolare, il Bullo a Le Iene racconta: "E’ vero, ho sbagliato, sono il primo a dirlo. Però ora la gente mi riconosce come se avessi ucciso una persona. Ogni due minuti sui social avevo uno che mi minacciava, ogni due minuti. Minacce pesanti: 'Vieni a Lucca che ti si ammazza'; 'Fai il grosso a Lucca che ti si accoltella".

LE SCUSE E LE MINACCE

Il 15enne ha confermato anche di aver sbagliato e di aver esagerato ma sono cose che adesso, con il senno di poi, non rifarebbe. Non sappiamo bene se le sue parole siano sincere o siano dettate dagli adulti o da un avvocato, fatto sta che ha rivelato anche di aver provato a chiedere scusa al professore ma che lui si è rifiutato di vederlo e ascoltarlo: "Ho capito i miei errori. E’ già da un po’ che li ho capiti e sinceramente più che scusarmi. Sono andato a chiedere scusa alla vicepreside e sono stato un’ora e mezza a parlare”. Andrea Agresti è la iena che è riuscito a scovarlo e al quale ha ammesso subito le sue responsabilità: "ho fatto una caz**ta, una grossa caz**ta". Clicca qui per vedere il video dell'intervista integrale.

