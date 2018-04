Cristiano Malgioglio/ Video choc, ”se Aida Nizar entra nella casa io mi incateno” (Grande Fratello 2018)

Cristiano Malgioglio è opinionista del Grande Fratello 15 di Barbara d'Urso e questa sera, pur di evitare l'ingresso di Aida Nizar nella casa, è pronto a incatenarsi. Ecco il filmato con...

Cristiano Malgioglio

In vista dell'ormai imminente arrivo di Aida Nizar nella casa del Grande Fratello 2018, Cristiano Malgioglio ha tuonato sui social e, condividendo un breve filmato sul suo profilo Instagram, ha chiesto agli autori e alla conduttrice di impedire al ciclone spagnolo di varcare l'ingresso nella casa di Cinecittà. "Cara Barbara D'Urso e caro Grande Fratello, io so che lunedì prossimo dovrebbe entrare nella casa del GF, nella casa più spiata d'Italia, questa spagnola che nessuno conosce tranne in Spagna. Se questa entra io mi incatenerò, ok?", ha dichiarato l'ex gieffino, che dopo aver assistito alla scena della scorsa settimana, alla quale è seguito il mancato ingresso della spagnola per questioni di tempo, questa sera è fermamente intenzionato a impedirle di varcare la porta rossa. La conduttrice, però, ha già annunciato che Aida Nizar entrerà nella casa già nei primi minuti del reality, ponendo fine, sul nascere, alle bizzarre richieste del noto paroliere. Se vi siete persi il video condiviso da Cristiano Malgioglio, potete cliccare qui. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Aida, la nuova neminìca del paroliere

Cristiano Malgioglio si è ritrovato subito a suo agio al Grande Fratello 2018, soprattutto perché come abbiamo visto non si troverà solo in studio. Non è ancora chiaro quale sia il progetto che gli autori del reality hanno in mente per il suo ruolo di inviato speciale, ma per ora lo abbiamo visto alle prese con la sua nemesi di un tempo: il Castigatore. Sembra comunque che Malgioglio abbia già trovato qualcuno con cui scontrarsi nei prossimi mesi. L'ingresso di Aida Nizar è stato annunciato in pompa magna con tanto di elicottero dalla conduttrice e sembra che la popolarità attribuita alla spagnola sia stata mal digerita dal cantautore. La sua insofferenza nella prima diretta è stata subito visibile e confermata dal piccolo scontro avvenuto poco prima che all'esplosiva Aida venisse annunciato che non sarebbe entrata subito nella Casa. Un sospiro di sollievo per Malgioglio, che intanto affila le armi e si prepara già a combattere la sua nuova nemica. Dopo tutto due regine nella stessa sala non possono convivere in pace e i fan sono già in attesa di scoprire che cosa farà Malgioglio all'entrata effettiva di Aida.

L’opinionista contro Danilo Aquino

Il Grande Fratello 2018 non ha dato solo modo a Cristiano Malgioglio di intuire i primi concorrenti che vorrebbe trovare ancora nella Casa. L'opinionista è stato imperativo soprattutto per via di un concorrente in particolare, il rustico Danilo Aquino. Il tecnico di elettrodomestici di Tor Bella Monaca sembra non essere riuscito a conquistare zia Malgy, per via di alcune dichiarazioni razziste e omofobe fatte dal gieffino. Sul settimanale Spy, l'opinionista parla infatti a ruota libera delle accuse dirette ad Aquino, che a quanto pare avrebbe impregnato i suoi profili social di alcune dichiarazioni imperdonabili. E Malgioglio non è di certo pronto al perdono, dato che ha già annunciato che lo attaccherà senza alcuna tregua e freno. Quel ragazzo della porta accanto come è stato indicato dalla conduttrice in più di un'occasione, nasconde davvero un altro volto? Per zia Malgy sì. Danilo sarebbe un'acqua cheta, in grado di provocare valanghe di questa portata.

La hit “Mi sono innamorato di tuo marito”

Cristiano Malgioglio ha già annunciato quale sarà la sua strategia per la diretta di questa sera del Grande Fratello 2018. Attaccare l'idraulico sarà il suo obbiettivo principale, come conferma sul proprio profilo social. A distanza di una settimana dall'inizio del reality, ricorda nel suo post, si potrà essere più precisi nei commenti ed ha già scelto il suo argomento principale. "Peggio per lui, mi scatenerò", promette ai followers che tramite commenti si schierano dalla sua parte. L'opinionista prende quindi le distanze dalla lotta ipotizzata contro la collega Simona Izzo, anche se nella scorsa puntata è stato più che evidente che i due non abbiano la stessa visione su concorrenti e dinamiche di gioco. Intanto zia Malgy gongola perché a quanto pare la sua entrata trionfale, con tanto di video ripostato sui social, è già diventato virale. E non solo. I concorrenti in questi giorni non hanno smesso di canticchiare la sua canzone “Mi sono innamorato di tuo marito”, parte dell'album Sonhos pubblicato nel 2017. Clicca qui per vedere il video di Cristiano Malgioglio.

