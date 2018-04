Danilo Aquino/ Presunte frasi omofobe nel suo passato: sarà squalificato? (Grande Fratello 2018)

Danilo Aquino, concorrenti del Grande Fratello 2018, è stato il protagonista degli scontripiù accesi della settimana. I guai, però, per lui non sono finiti, tutto a causa di...

Danilo Aquino

Il carattere fumantino di Danilo Aquino potrebbe subire un forte scossone al Grande Fratello 2018. Cristiano Malgioglio ha già manifestato una forte intenzione di prenderlo di petto per via di alcune segnalazioni ricevute dai fan, dovute a dei post omofobi che il tecnico avrebbe pubblicato ben prima di entrare nella Casa. Il suo linguaggio scurrile di contro non piace a tanti appassionati del reality, che in più di un'occasione hanno richiesto agli autori di prendere provvedimenti. Il punto di forza di Danilo è senza dubbio la simpatia, ma il rischio che inciampi in parolacce e volgarità è davvero molto alto. Non sono aspetti che il tecnico ignora di certo, dato che ha deciso di partecipare al programma proprio per migliorare il suo noto carattere esplosivo. Ed è proprio a quest'ultimo che dovrebbe cercare di mettere un bavaglio, dato che la maggior parte dei litigi scoppiati nella Casa sono dovuti al suo modo di fare fin troppo infuocato. Il gieffino si presenta così come uno dei pochi elementi destabilizzanti del programma e rischia di creare un vuoto significativo attorno a sé, lo stesso che del resto ha cercato di realizzare attorno ad Alberto Mezzetti.

PROTAGONISTA DEI CONTRASTI PIÙ ACCESI

Danilo Aquino ha di certo creato scompiglio al GF 2018 ed è difficile individuare qualche concorrente con cui non abbia avuto da ridire almeno una volta. Sembra che le antipatie per il tecnico romano siano motivo di scontri accesi, come dimostra il bersaglio che ha posizionato nei primi giorni sulla schiena di Alberto Mezzetti. Anche con Baye Dame ci sono state scintille: in uno degli ultimi giorni sono entrati in contrasto per via delle divisioni scelte per la notte. La sua ossessione positiva invece è senza dubbio Mariana Falace. I telespettatori hanno infatti notato che il romanaccio della Casa non fa altro che raccontare un certo episodio vissuto con la modella, che sembra confermare un certo interesse della bionda nei suoi confronti. Un racconto che ha fatto con quasi tutti gli altri concorrenti, forse alla ricerca di conferme dei suoi pensieri. In realtà Danilo non può sapere che la modella ha avuto lo stesso atteggiamento sia nei suoi confronti che in quelli degli altri maschi del reality. Del resto il tecnico alterna l'ossessione per Mariana con la paura di finire in nomination: secondo il suo punto di vista non ci sono dubbi che gli altri gieffini lo voteranno già questa sera.

LO SCONTRO CON BAYE DAME

I litigi di Danilo Aquino fanno intuire quale dovrebbe essere il suo percorso di miglioramento al Grande Fratello 2018. Il gieffino romano dovrebbe cercare di creare dei legami all'interno della Casa ed allontanarsi da altri personaggi del suo stesso stampo, come Baye Dame. Anche se in uno degli ultimi giorni i due hanno avuto da ridire, Danilo e il senegalese hanno stretto un legame particolare per via delle prossime nomination. Dati gli scontri sollevati da entrambi, i due concorrenti credono che verranno votati dagli altri inquilini della Casa. Avranno ragione? Di certo nessuno dei due per ora sta facendo qualcosa per evitare di dover uscire dal programma in tempo record. Danilo in particolar modo vive per ora un certo ciclo ripetitivo nel corso delle giornate: al mattino è sorridente e frizzante e diventa polemico con l'avvicinarsi della sera. Non è un caso infatti che gli scontri che lo hanno visto protagonista si siano verificati sempre poco prima del coprifuoco imposto dagli autori.

© Riproduzione Riservata.