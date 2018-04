FAIR GAME - CACCIA ALLA SPIA/ Su La7 il film con Naomi Watts (oggi, 23 aprile 2018)

Fair Game - Caccia alla spia, il film in onda su La7 oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Naomi Watts, Sean Penn e Sam Shepard, alla regia Doug Liman. La trama del film nel dettaglio.

il film drammatico in prima serata su La7

NEL CAST NAOMI WATTS E SEAN PENN

Fair Game - Caccia alla spia, il film in onda su La7 oggi, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica quella diretta da Doug Liman che narra quanto realmente accaduto a Valerie Plame, ex agente segreta americana salita agli onori della cronaca per un clamoroso scandalo che coinvolse la CIA nel 2003. In particolare la trama ripercorre a grandi linee la biografia romanzata dalla stessa Valerie Plame nel 2007. Ad interpretare il personaggio principale è Naomi Watts, tra le attrici cinematografiche più amate al mondo e conosciuto soprattutto per le sue apparizioni in Diana - La storia segreta di Lady D, Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, Mother and child, The Divergent Series: Insurgent e Il libro di Henry. Nel 2017 è anche apparsa in dieci episodi della serie tv Gipsy. Accanto a lei, nel cast di Fair Game - Caccia alla spia, troviamo anche Sean Penn, Sam Shepard, David Andrews, Noah Emmerich e Michael Kelly. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FAIR GAMER - CACCIA ALLA SPIA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Viviane Plame e suo marito Joseph Wilson sono agenti segreti al servizio del governo statunitense. Specializzati nello scovare armi di distruzioni di massa, la coppia di agenti finisce per schierarsi contro la decisione della Casa Bianca di invadere lo stato iracheno. Plame e Wilson, consapevoli della totale assenza di armi di distruzione di massa in Iraq, cercano di informare la collettività dell'inganno mediatico perpetrato dal governo americano. Nonostante tutto il conflitto in Iraq ha inizio. Mentre l'esercito statunitense mette a ferro e fuoco il territorio iracheno, Wilson dichiara la sua verità al New York Times. Intanto l'identità di sua moglie viene resa pubblica, esponendola ad un grave pericolo per la sua sicurezza personale.

