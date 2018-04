Fabio Ferrara e Cosima Coppola stanno insieme?/ L'ex di Ludovica Valli ritrova l'amore dopo Uomini e Donne

23 aprile 2018 Anna Montesano

Fabio Ferrara

Fabio Ferrara avrebbe trovato l'amore. Il corteggiatore che fece capitolare Ludovica Valli, durante il suo percorso a Uomini e Donne, e che fu la sua scelta è stato avvistato con un'altra bellissima ragazza. Come svela il profilo Instagram Le_perle, Fabio era al mare e qui è stato fotografato da alcune fan del programma intento ad abbracciare e baciare una ragazza. Ma di chi si tratta? Chi è la misteriosa giovane? A svelarlo è il vicolodellenews che riconosce nei panni della nuova fiamma di Fabio Ferrara la bella Cosima Coppola. Per chi non lo sapesse, Cosima è una ballerina e attrice italiana di 34anni che ha anche recitato al fianco di Gabriel Garko oltre che nel ruolo di protagonista nella fiction Furore.

AMORE O SEMPLICE FLIRT?

Mora, occhi azzurri, sorriso bellissimo, Cosima Coppola pare abbia conquistato il cuore di Fabio Ferrara che, dopo la fine della relazione con Ludovica Valli ( i due si sono lasciati dopo una tormentata avventura nel reality di Canale 5, Temptation Island) non ha avuto altre storie importanti. Il cuore del bel Fabio, da sempre molto riservato quando si parla di amore e, per questo, sempre lontano dai riflettori, pare sia ora preso dalla bella attrice. Ma si tratta di una relazione serie o di un flirt che potrebbe essere quindi passeggero? Al momento non ci è dato saperlo, solo nelle prossime settimane conosceremo la verità. E chissà cosa ne penserà Ludovica del nuovo amore del suo noto ex fidanzato...

